GÃ¼ncelleme: 18:28, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Peskov: Rusya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda istiÅŸareler devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimitriy Peskov, Suriye'de rejimin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhovâ€™un DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Suriyeâ€™de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in istiÅŸarelerin gerektiÄŸine iÅŸaret eden Peskov, "AyrÄ±ca, SoÃ§iâ€™de dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve genel olarak Suriyeâ€™de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in uzmanlar ve Ã¼st dÃ¼zey yetkililer gibi farklÄ± seviyelerde istiÅŸareler gerekiyor. Bu tÃ¼r yakÄ±n istiÅŸareler devam edecek." dedi.

Ã‡AVUÅžOÄžLU 'Ä°RAN VE RUSYA SORUMLULUKLARINI YERÄ°NE GETÄ°RMELÄ°' Ä°FADELERÄ°NÄ° KULLANMIÅžTI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÃ¼n Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'nda, Suriye'de rejimin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde ateÅŸkesi ihlal ederek ilerlediÄŸini, rejimin garantÃ¶rleri Rusya ve Ä°ran'Ä±n bu durumu engellemesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ran ve Rusya sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeli. GarantÃ¶r olduysanÄ±z ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± da deÄŸil. Rejim ilerliyor Ä°dlib iÃ§inde. Burada niyet farklÄ±." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â