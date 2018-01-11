GÃ¼ncelleme: 18:42, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Kanada, ABD'yi DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne ÅŸikayet etti





Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ABD'yi, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) ÅŸikayet etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kanada'dan DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) gÃ¶nderilen ÅŸikayet dosyasÄ±nda, ABD'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararasÄ± ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dÃ¶nÃ¼k gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamalarÄ±ndan da ÅŸikayet edildi. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu ÅŸikayete cevap olarak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kanada'nÄ±n kendi vatandaÅŸlarÄ±na zarar verdiÄŸini belirtti. Lighthizer, â€œKanada'nÄ±n iddialarÄ± temelsizdir ve sadece bu Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan ticarete baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda ABD'nin gÃ¼venini azaltÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

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