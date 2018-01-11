Kanada, ABD'yi DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne ÅŸikayet etti

Kanada'dan DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) gÃ¶nderilen ÅŸikayet dosyasÄ±nda, ABD'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararasÄ± ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dÃ¶nÃ¼k gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamalarÄ±ndan da ÅŸikayet edildi.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu ÅŸikayete cevap olarak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kanada'nÄ±n kendi vatandaÅŸlarÄ±na zarar verdiÄŸini belirtti.
Lighthizer, â€œKanada'nÄ±n iddialarÄ± temelsizdir ve sadece bu Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan ticarete baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda ABD'nin gÃ¼venini azaltÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ABD'yi, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) ÅŸikayet etti.
Hint makamlarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta iptal ettiÄŸi fÃ¼ze sipariÅŸini Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti Ã¶ncesinde yeniden gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Orissa eyaletinde bir baba, kasabada okuyan Ã§ocuklarÄ± daha sÄ±k kÃ¶ylerine gelebilsin diye 2 yÄ±l boyunca gÃ¼nde 8 saat kazma kÃ¼rekle 8 kilometre yol inÅŸa etti
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Hizb-i Ä°slami Partisi'nin tutuklu Ã¼yeleri, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Kabil'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
MaaÅŸlarÄ±nÄ±n IKBY tarafÄ±ndan kesintili ve zamanÄ±nda Ã¶denmediÄŸinden yakÄ±nan Ã¶ÄŸretmenler, kayÄ±tlarÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti
Ä°ki doktorun fidye iÃ§in kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÃ¼resiz grev kararÄ± alÄ±ndÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini: Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin, "AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in sembol meydanlarÄ±ndan Vendome'daki lÃ¼ks bir otelden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon avro deÄŸerinde takÄ± ve mÃ¼cevher Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Janos Ader, Ã¼lkede genel seÃ§imlerin 8 Nisan'da dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÄ±zÄ±ldenizâ€™de bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine yapÄ±lan operasyonda yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi
Ä°ngiltere, Ekvator hÃ¼kÃ¼metinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assangeâ€™a diplomatik statÃ¼ verilmesi talebini geri Ã§evirdi.
Ä°srail ordusu Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce vurarak ÅŸehit ettiÄŸi Filistinli aktivist Guneymatâ€™Ä±n Ã¼zerine devrilen askeri aracÄ±n masrafÄ±nÄ± almak iÃ§in ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.
Polisario Cephesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, 2018 Afrika Race Rallisi iÃ§in kendilerinden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmesi, Fas'Ä±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olarak nitelenen BatÄ± Sahra meselesini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.
Hollanda'nÄ±n Zaandam kentindeki TÃ¼rk ailelerin evine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren tehdit mektubu bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'da, BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili durumlarda Ä°slami kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan Medeni Hukukunun da kullanÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan yasal dÃ¼zenlemeye tepkiler bÃ¼yÃ¼yor.