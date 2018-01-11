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19:38, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 18:56, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

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Kore Hava Kuvvetleri KomutanÄ±'ndan Akar'a ziyaret
Kore Hava Kuvvetleri KomutanÄ±'ndan Akar'a ziyaret

Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Wang, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ziyaret etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Wang Keun Lee,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± ziyaret etti.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Wang, Orgeneral Akar ile Genelkurmay KarargahÄ±'nda bir araya geldi.



Ä°lgili Konular Wang Keun Lee kore
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