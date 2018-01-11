GÃ¼ncelleme: 19:29, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'dekiÂ Ã§atÄ±ÅŸmalardaÂ Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7Â milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Tesnim Haber AjansÄ±'na gÃ¶re, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarÄ±na baÄŸlÄ± 7 milis Kum kentindeki mezarlÄ±ÄŸa defnedildi. Resmi olmayan rakamlara gÃ¶re, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°ran'a baÄŸlÄ± askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 400 civarÄ±nda olduÄŸu ifade ediliyor. Ä°ran'a gÃ¶Ã§ etmiÅŸ AfganlÄ±lardan kurulan "Fatimiyyun TugayÄ±" ve PakistanlÄ± milislerin oluÅŸturduÄŸu "Zeynebiyyun TugayÄ±" Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimine destek veren Devrim MuhafÄ±zlarÄ± tarafÄ±ndan en Ã¶n safta kullanÄ±lan milis gÃ¼Ã§ler olarak biliniyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.