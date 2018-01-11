Güncelleme: 19:45, 11 Ocak 2018 Perşembe

Balıkçılar hasretle kar yağışını bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kötü bir sezon geçiren balıkçılar, kar yağışı ile denizde balığın artmasını umuyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, kötü bir sezon geçirdiklerini, balığın azlığının birinci nedeninin hava şartları oluğunu söyledi.

Balıkçılığın günden güne kötüye gittiğini belirten Karakaş, "Bilinçsiz avcılık denizde balığı bitme noktasına getirdi. Fazla avlanma Karadeniz'de çok. Karadeniz'de avlanan teknelerin çoğunun kullandığı cihazların çok büyük olması da büyük etkendir." dedi.

"UZUN ZAMANDIR AKÇAKOCA LİMANI'NDAN HİÇ KİMSE BALIĞA ÇIKMADI"

Bilinçsiz ve teknolojik avlanmanın verdiği zararlardan bahseden Karakaş, "Büyük cihazları kullanarak denizlerde avlanan balıkçılar da bu durumun farkında. Kanun ile sabit olan 90 kulaçlık ağlar bile haddinde fazla büyük, bu sayı 120-130 kulaç civarında oluyor. Bunların kontrollerinin olmaması, denizin yemi olan çaça, hamsi ve kıraça gibi yem olması gereken balıkların fazlaca tutulması gibi etkenler birlikte düşünüldüğünde Karadeniz'de kuraklık olarak karşımıza geliyor." diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışından umutlu olduklarını aktaran Karakaş, "Uzun zamandan beri Akçakoca Limanı'ndan hiç kimse balığa çıkmadı. Bunun nedeni balığın olmayışıdır. Önümüzdeki günlerde bir poyraz fırtınası ve kar yağışı ile barbun, mezgit, istavrit gibi balıklarda bir miktar artış olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.