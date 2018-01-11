Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶stericileri evlerine gÃ¶nderdi

Tebriz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ Ä°ran UzmanÄ± Dr. Babek Åžahit, "Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ±n 'Bundan sonra sokaÄŸa Ã§Ä±kanÄ± muharip (Allah'a karÅŸÄ± savaÅŸan) olarak deÄŸerlendireceÄŸiz' aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶stericilerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nmesine sebep oldu" dedi.Â
Tebriz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ Ä°ran UzmanÄ± Babek Åžahit ve Ankara Ä°ran AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi kÄ±demli politika analistiÂ Farhad Rezaei, ekonomik sebeplerle baÅŸlayÄ±p daha sonra rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere evrilen Ä°ran'daki olaylarÄ±n 10 gÃ¼n gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede sonlanmasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Son gÃ¶sterileri, 2009 yÄ±lÄ±ndaki protesto olaylarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran Dr. Åžahit, ''2009 olaylarÄ±nda lider bir kadro bulunmuÅŸ, somut bir istek olmuÅŸtur. Ä°ran halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p muhafazakarlarÄ±n seÃ§ime hile karÄ±ÅŸtÄ±rarak Ahmedi Nejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸlerdir. Åžimdiki olaylarda ise protesto Ã§aÄŸrÄ±larÄ± belirli lider kadro olmaksÄ±zÄ±n internet Ã¼zerinden yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.'' ifadelerini kullandÄ±.
Dr. Åžahit, protesto gÃ¶sterilerinin ekonomik kriz, hÃ¼kÃ¼met ve yargÄ±da yolsuzluk iddialarÄ± Ã¼zerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ãœlkedeki refahÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±, enflasyon, halkÄ±n iflas eden finans kuruluÅŸlarÄ±ndan paralarÄ±nÄ± geri alamamasÄ±, enerji ve gÄ±da zamlarÄ± gibi ekonomik sorunlarÄ± hÃ¼kÃ¼mete baskÄ± aracÄ± olarak kullanan muhafazakarlar, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Ä°ran'Ä±n ekonomik rahatlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ve hÃ¼kÃ¼mete yakÄ±n Ã§evreler ise yaÅŸananlarÄ± ambargo dÃ¶nemiyle kÄ±yaslayarak, sorunlarÄ±n ekonominin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n hÃ¼kÃ¼met kontrolÃ¼nde olmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Burada kast edilen ise Ordu ve Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n mali yÃ¼kÃ¼ ve dÄ±ÅŸ sermayenin Ã¼lkeye geliÅŸini engellemekteki rolÃ¼dÃ¼r. Ruhani hÃ¼kÃ¼meti ve muhafazakarlarÄ±n bu Ã§ekiÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmut Ahmedi Nejat paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoyla yargÄ±nÄ±n tamamen yolsuzluÄŸa bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edip yakÄ±nda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlerin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi vaadinde bulundu. Halk da sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.''
Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinde 28 AralÄ±k'ta hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n protesto edilmesiyle baÅŸlayan olaylarÄ±n, kÄ±sa sÃ¼rede siyasal isteklere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Dr. Åžahit, bu sebeple eylemlerin amacÄ±nÄ±n net olarak tespit edilemediÄŸini anlattÄ±.
Dr. Åžahit, gÃ¶sterilerde atÄ±lan sloganlarÄ±n iÃ§eriÄŸinin bÃ¶lgeden bÃ¶lgeye, ÅŸehirden ÅŸehre deÄŸiÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, ''GÃ¶stericiler neyi istiyorlardÄ±? sorusunun cevabÄ± bence atÄ±lan sloganlarda saklÄ±. Merkez bÃ¶lgelerdeki gÃ¶stericiler Ä°ran milliyetÃ§iliÄŸi Ã¼zerinden sloganlar attÄ±lar. SloganlarÄ±n iÃ§eriÄŸinden laik milliyetÃ§iliÄŸin yÃ¼kseldiÄŸini, toplumsal ve siyasal Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸine dair Ã¼mitlerin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¶neticilerin kendi halkÄ±na dikkat etmezken baÅŸka Ã¼lkelere yayÄ±lmasÄ±nÄ±n eleÅŸtirildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k.'' diye konuÅŸtu.
Son olaylarÄ± "BirikmiÅŸ rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n doÄŸaÃ§lama patlamasÄ±" olarak deÄŸerlendiren Dr. Åžahit, gÃ¶stericilere desteÄŸini aÃ§Ä±klayan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin ve Ä°ran muhaliflerinin ise dalgaya binmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olaylarÄ± kendi Ã§Ä±karlarÄ± yÃ¶nÃ¼nde kullanmak istediklerini vurguladÄ±.
Åžahit, ABD ve Ä°srail'in eylemcileri destekler nitelikteki aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili iki farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ olduÄŸunu ifade ederek, "Bir tarafta ABD ve Ä°srailâ€™in aÃ§Ä±k desteÄŸinin gÃ¶stericilerin ekonomik taleplerine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ hakim. HalkÄ±n Ã¶nemli kÄ±smÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lere baÄŸlanmamak iÃ§in gÃ¶sterilere katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da savunuluyor. AyrÄ±ca, ABD ve Ä°srail'den gelen destek aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n gÃ¶sterileri dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸlama Ã§abasÄ±na giren hÃ¼kÃ¼metin iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. DiÄŸer tarafta ise bunu gÃ¶stericilerin seslerini dÃ¼nyaya duyurmakta bir baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendirenler var.'' ifadelerini kullandÄ±.
Dr. Babek Åžahit,Â Ä°ran MillÃ® GÃ¼venlik YÃ¼ksek KonseyiÂ tarafÄ±ndan, bazÄ± sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinin eriÅŸime kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n da gÃ¶sterilerin sonlanmasÄ±nda etkili olduÄŸunu kaydetti.
Åžahit, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ±n 'Bundan sonra sokaÄŸa Ã§Ä±kanÄ± muharip (Allah'a karÅŸÄ± savaÅŸan) olarak deÄŸerlendireceÄŸiz' aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶stericilerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nmesine sebep oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ halk bu suÃ§un cezasÄ±nÄ±n idam olduÄŸunu biliyordu. Bu sert aÃ§Ä±klamayla birlikte cumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve Ã¼st dÃ¼zey devlet yetkililerin ekonomik isteklerin Ã§oÄŸunun yerinde olduÄŸu, halkÄ±n ekonomik kaygÄ±larÄ±na ÅŸartlar elverdiÄŸince Ã§are bulunacaÄŸÄ± ve ÅŸiddet iÃ§ermeyen gÃ¶sterilerin meÅŸru olduÄŸu gibi aÃ§Ä±klamalarÄ± da ortamÄ± yumuÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±r.''
Karakollar ve devlet dairelerinin iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Ã¶lÃ¼mlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki haftada 3 bin 700 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Dr. Åžahit, "Talepler konusunda gÃ¶stericilere 'ekonomik kaygÄ±larÄ±nÄ±z duyuldu baÅŸarabileceÄŸimiz kadar Ã§are bulacaÄŸÄ±z' denilirken rejim ilkeleri ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lge politikalarÄ±na yÃ¶nelik itirazlara herhangi bir tavizi sÃ¶z konusu olmamÄ±ÅŸ, bu sloganlarÄ± atan gÃ¶stericilerin 'dÄ±ÅŸ mihraklar ya da Ä°ran dÃ¼ÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan tahrik edilen kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ genÃ§ler' olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.'' ifadelerini kullandÄ±.
Ankara Ä°ran AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi kÄ±demli politika analisti Dr.Farhad Rezaei ise Ä°ran'da hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yoksulluÄŸu protesto amacÄ±yla baÅŸlayan gÃ¶sterilerin, bir sÃ¼re sonra Ruhani karÅŸÄ±tÄ± eylemlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatta daha ileri bir aÅŸamaya taÅŸÄ±narak Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgesel politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmeye kadar evrildiÄŸini sÃ¶yledi.
HalkÄ±n, iÃ§eride bu kadar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±rken Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede Ã§Ä±kar arayÄ±ÅŸlarÄ±na girmesini ''maceracÄ±lÄ±k'' olarak nitelendirdiÄŸini aktaran Dr. Rezaei, "Bunu 'Gazze deÄŸil, LÃ¼bnan deÄŸil, hayatÄ±m Ä°ran'a feda olsun; Suriye'yi terk edin, bizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n' ÅŸeklinde atÄ±lan sloganlardan Ã§ok net bir ÅŸekilde anlayabiliyoruz. Protestocular aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde hÃ¼kÃ¼metin Suriye ve Irak gibi bazÄ± Ã¼lkelerde izlediÄŸi dÄ±ÅŸ politikalarÄ± eleÅŸtiriyordu.'' dedi.
HalkÄ±n, ekonomik nedenlerle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun gÃ¶sterilere zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Rezaei, bunun Ruhani karÅŸÄ±tÄ± muhafazakar muhalefetin de harekete geÃ§mesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¶sterilerin muhafazakarlarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu MeÅŸhed kentinde patlak vermesinin hedefte rejim deÄŸil, Ruhani olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Dr. Rezaei, ''Hedefte rejim deÄŸil, Ä±lÄ±mlÄ± lider CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ve ekonomik politikalarÄ± vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ruhani sÃ¶z verdiÄŸi refahÄ± yakalayamamÄ±ÅŸtÄ±. Ekonominin kilit sektÃ¶rleri, Ä°ran'da dini yapÄ±larÄ±n ve Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kontrolÃ¼nde kalmaya devam etti. Bu da Ã¶zellikle iÅŸsizliÄŸin yÃ¼ksek seyrettiÄŸi yoksul ve genÃ§ kesimin tepkisini topladÄ±. Son bir yÄ±l iÃ§inde baÅŸta Tahran olmak Ã¼zere birÃ§ok kentte, batÄ±k finans ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± kaptÄ±ran binlerce maÄŸdurun da sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu.'' diye konuÅŸtu.Â
Gazze'de, ABDâ€™nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale ederek 2 Filistinli Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ 3 kiÅŸiyi de yaraladÄ±.
Makedonya'da, MakedoncanÄ±n yanÄ±nda ArnavutÃ§anÄ±n da resmi dil olarak kullanÄ±lmasÄ±na imkan veren "Dillerin KullanÄ±mÄ± YasasÄ±" mecliste onaylandÄ±.
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, "YaklaÅŸÄ±k 200 havacÄ± ve Ã¼Ã§ B2 hayalet uÃ§aÄŸÄ±, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n bombardÄ±man gÃ¼vencesi ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gÃ¶revi kapsamÄ±nda Guam Andersen Hava ÃœssÃ¼â€™ne sevk edildi." dedi.
Tebriz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ Ä°ran UzmanÄ± Dr. Åžahit, "Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ±n 'Bundan sonra sokaÄŸa Ã§Ä±kanÄ± muharip (Allah'a karÅŸÄ± savaÅŸan) olarak deÄŸerlendireceÄŸiz' aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶stericilerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nmesine sebep oldu" dedi.
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
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