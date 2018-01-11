ABD'den Guam adasına yeni yığınak

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kuzey Kore tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus’taki Guam adasına gönderdiği bildirildi.
Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.
Uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.
ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü’ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti.
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ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi." dedi.
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