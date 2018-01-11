Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.
Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Civaner, "Büyükelçiliğin kapısı, devletimize hıyanet içinde bulunmadığı sürece herkese açık olacaktır." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'nın Suriye'deki üslerine düzenlenen saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu yok.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmelere yönelik telefon görüşmesinde bulundu
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