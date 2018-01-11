Güncelleme: 21:34, 11 Ocak 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.