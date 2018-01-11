Putin: Rus üslerine yapılan saldırıların arkasında Türkiye yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Düzenlenen saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve ordusu yok.” dedi.
Putin, başkent Moskova’da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulunarak, Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üssüne yapılan saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydetti.
Suriye’deki üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin, “Saldırıda kullanılan İHA’lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmış.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” değerlendirmesinde bulundu.
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim üssüne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" üstlenmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'nın Suriye'deki üslerine düzenlenen saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu yok.” dedi.
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