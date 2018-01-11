Makedonya'da Arnavutça'nın resmi dil olması meclisten geçti

Makedonya'da, Makedoncanın yanında Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren "Dillerin Kullanımı Yasası" mecliste onaylandı.
Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekillerinin katılmadığı oturumda, ilk oylamada 69 "evet" oyu kullanıldı ve ikinci aşamaya geçildi. "Badinter İlkesi" kapsamında gerçekleşen ikinci oylamada ise ülkedeki diğer toplulukların temsilcisi 28 milletvekilinden 27'si "evet", biri ise "çekimser" oy kullandı ve yasa meclisten geçti.
Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) Milletvekili Artan Grubi, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, yasanın onaylanmasıyla Ohri Çerçeve Anlaşması'nın normatif kısmının tamamlandığını söyledi.
Geriye kurumların bu yasayı uygulamasının kaldığını vurgulayan Grubi, bununla birlikte vatandaşların ülkenin merkezi tüm organlarında Arnavutça ile Makedonca arasındaki eşitliği hissedeceklerini kaydetti.
Grubi, "Yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla Meclis, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlık binalarında Arnavutça dilinin de kullanılması için hiçbir engel kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Makedonya Adalet Bakanlığı, yasayla ülkenin tüm merkezi organlarında Makedoncanın yanı sıra nüfusun yüzde 20'den fazlasının konuştuğu Arnavutça'nın da resmi dil olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Yasa ilk olarak geçen yıl 5 Eylül'de meclisin Avrupa İşleri Komisyonunda görüşülmüş, ardından meclis gündemine alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, mecliste yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, yasa tasarısına tepki göstererek, bu tasarının devletin üniter yapısına tehdit oluşturduğunu ve anayasayı ihlal ettiğini savunmuştu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasanın onaylanmasının Arnavutlar için tarihi bir başarı olduğunu belirterek, bunun Makedonya'yı demokratikleştirdiğini ve güçlendirdiğini kaydetti.
Bu arada,VMRO-DPMNE milletvekilleri geçen yıl 27 Nisan'da Meclis'te yaşanan olaylarla alakalı arkadaşlarının gözaltına alınması nedeniyle demokratik ortamın eksikliğinden oturuma katılmadıklarını bildirdi.
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Makedonya'da, Makedoncanın yanında Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren "Dillerin Kullanımı Yasası" mecliste onaylandı.
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