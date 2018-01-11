Güncelleme: 01:15, 12 Ocak 2018 Cuma

Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Başkanı ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı temaslar için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nihad Awad'ı ziyaret etti.

Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) gerçekleşen ziyarette Erbaş, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, İslam dünyasının mezhebi ayrıştırmaya ve çatışmaya sürüklenmeye çalışıldığını belirterek, Müslümanların yaşadıkları bölgelerde birlik ve beraberliği sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Amerika Diyanet Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Erbaş, merkezin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve burayı ziyarete gelenlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, merkez bünyesinde, kreş, ilkokul ve ortaokulun da içerisinde bulunduğu bir eğitim kompleksinin kurulması gerektiğini, önümüzdeki dönemde bu konuda adımlar atılacağını kaydetti.

Amerika Diyanet Merkezi'nin varlık amacının herhangi bir etnik, mezhebi ve coğrafi farklılık gözetmeksizin tüm Müslümanlara ve tüm insanlığa yönelik hizmet etmek olduğunu vurgulayan Erbaş, gelecek dönemde merkezin hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılmasının temel hedefleri olacağını bildirdi.