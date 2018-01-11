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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:35, 12 Ocak 2018 Cuma
Filistin
GÃ¼ncelleme: 02:20, 12 Ocak 2018 Cuma

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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilerde 2 Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilerde 2 Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti

Gazze'de, ABDâ€™nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale ederek 2 Filistinli Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ 3 kiÅŸiyi de yaraladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerininÂ iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± ÅžeriaÂ ileÂ Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ ABDâ€™ninÂ KudÃ¼sâ€™Ã¼Â "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 2 Filistinli Ã§ocuÄŸun ÅŸehit olduÄŸu, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â El-Beric MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 yaÅŸÄ±ndaki Emir Abdulhamid Ebu Musaid isimli Filistinli bir Ã§ocuÄŸun Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurularak, ÅŸehit olduÄŸunu belirtti.

AynÄ± olaylar sÄ±rasÄ±nda 3 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kudra, yaralÄ±lar arasÄ±nda durumu aÄŸÄ±r olanlarÄ±n bulunduÄŸunu kaydetti.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kentine baÄŸlÄ± Irak Burin kÃ¶yÃ¼ndeki mÃ¼dahalesinde Filistinli bir Ã§ocuÄŸun ÅŸehit olduÄŸu belirtildi.

Åžehit olan Ali Amr Kaynu (16) isimli Ã§ocuÄŸun amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Nasr Kaynu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kuzeninin Irak Burin kÃ¶yÃ¼nÃ¼n giriÅŸinde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kaynu, Ali'nin Ã¶zel araÃ§la kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Nablus'taki bir hastanede ÅŸehit olduÄŸunu ifade etti.

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Ä°lgili Konular Gazze BatÄ± Åžeria Ä°srail filistin
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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilerde 2 Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti

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