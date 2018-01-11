Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilerde 2 Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti

Ä°srail askerlerininÂ iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± ÅžeriaÂ ileÂ Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ ABDâ€™ninÂ KudÃ¼sâ€™Ã¼Â "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 2 Filistinli Ã§ocuÄŸun ÅŸehit olduÄŸu, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â El-Beric MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 yaÅŸÄ±ndaki Emir Abdulhamid Ebu Musaid isimli Filistinli bir Ã§ocuÄŸun Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurularak, ÅŸehit olduÄŸunu belirtti.
AynÄ± olaylar sÄ±rasÄ±nda 3 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kudra, yaralÄ±lar arasÄ±nda durumu aÄŸÄ±r olanlarÄ±n bulunduÄŸunu kaydetti.
Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kentine baÄŸlÄ± Irak Burin kÃ¶yÃ¼ndeki mÃ¼dahalesinde Filistinli bir Ã§ocuÄŸun ÅŸehit olduÄŸu belirtildi.
Åžehit olan Ali Amr Kaynu (16) isimli Ã§ocuÄŸun amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Nasr Kaynu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kuzeninin Irak Burin kÃ¶yÃ¼nÃ¼n giriÅŸinde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kaynu, Ali'nin Ã¶zel araÃ§la kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Nablus'taki bir hastanede ÅŸehit olduÄŸunu ifade etti.
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Gazze'de, ABDâ€™nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale ederek 2 Filistinli Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ 3 kiÅŸiyi de yaraladÄ±.
Makedonya'da, MakedoncanÄ±n yanÄ±nda ArnavutÃ§anÄ±n da resmi dil olarak kullanÄ±lmasÄ±na imkan veren "Dillerin KullanÄ±mÄ± YasasÄ±" mecliste onaylandÄ±.
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, "YaklaÅŸÄ±k 200 havacÄ± ve Ã¼Ã§ B2 hayalet uÃ§aÄŸÄ±, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n bombardÄ±man gÃ¼vencesi ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gÃ¶revi kapsamÄ±nda Guam Andersen Hava ÃœssÃ¼â€™ne sevk edildi." dedi.
Tebriz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ Ä°ran UzmanÄ± Dr. Åžahit, "Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ±n 'Bundan sonra sokaÄŸa Ã§Ä±kanÄ± muharip (Allah'a karÅŸÄ± savaÅŸan) olarak deÄŸerlendireceÄŸiz' aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶stericilerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nmesine sebep oldu" dedi.
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AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini: Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin, "AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." dedi.
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Ä°ngiltere, Ekvator hÃ¼kÃ¼metinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assangeâ€™a diplomatik statÃ¼ verilmesi talebini geri Ã§evirdi.