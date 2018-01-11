21:24, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hindistan Ulusal Kongre Partisi tekrar toparlanma emareleri gÃ¶steriyor

Sheikh Manzoor Ahmed/ Hindistan

1885 yÄ±lÄ±nda kurulan Hindistan Ulusal Kongre Partisi veya daha bilinen ismiyle Kongre, 2014â€™teki genel seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k bir hezimet yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. SeÃ§imde Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ hala iktidarda olan saÄŸ parti BJP elde etmiÅŸ, Kongre ise 543 sandalyeli parlamentoya yalnÄ±zca 44 vekil gÃ¶nderebilmiÅŸti. Bunu daha sonra yapÄ±lan eyalet seÃ§imlerindeki diÄŸer hezimetler takip etti. Ã–yle ki BJPâ€™nin baÅŸkanÄ± Amit Åžah, birkaÃ§ sene iÃ§inde Kongreâ€™nin Hint siyasetinden silinip gideceÄŸini iddia edecek kadar ileri gitmiÅŸti. BJP halihazÄ±rda 19 eyalette iktidardayken Kongreâ€™nÃ¼n hÃ¼kmÃ¼ 5 eyalette geÃ§iyor.



Ne var ki Kongre, son aylarda hayata dÃ¶nÃ¼ÅŸ emareleri gÃ¶stermeye ve yeniden Hint siyasetinin hakim oyuncularÄ±ndan birisi olarak geri dÃ¶nebileceÄŸinin iÅŸaretlerini vermeye baÅŸladÄ±. Parti, Hint halkÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ yeniden gÃ¼venini kazanÄ±yor. Lider kadrosu artÄ±k iÅŸsizlik, yavaÅŸ ekonomik bÃ¼yÃ¼me, yolsuzluk ve BJPâ€™nin kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± politikalarÄ± gibi Hint halkÄ±nÄ± ilgilendiren esas problemlere eÄŸiliyor. Kongreâ€™nin ayak sesleri, mevcut baÅŸbakan Narendra Modiâ€™nin memleketi olan Gucerat eyaletinde tertiplenen meclis seÃ§imlerinde daha net hissedildi. Guceratâ€™ta 22 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan BJP, 182 sandalyeli mecliste 150 sandalye hedeflerken bu sayÄ± 99â€™da kaldÄ±. Kongreâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± Rahul Gandhi, kendisini hafife alanlarÄ± yanÄ±ltarak partisini dÃ¼zlÃ¼ÄŸe Ã§Ä±karmayÄ± bildi.



Rahul Gandhiâ€™nin selefi olan annesi Sonia Gandhi, saÄŸlÄ±k problemleri yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra Kongreâ€™de bir baÅŸÄ±bozukluk kendini gÃ¶stermiÅŸti. Partinin adeta rotasÄ± ÅŸaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸÃ§ilerle ve daha genel olarak halkla irtibatÄ±nÄ± kaybetti. Kongreâ€™nin iktidarda olduÄŸu yÄ±llara dair bazÄ± bakanlar hakkÄ±nda Ã§Ä±kan yolsuzluk iddialarÄ± da kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸata tuz biber ekti. Kongreâ€™nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu Ã§alkantÄ±lar rakip BJPâ€™ye yaradÄ±. Aday gÃ¶sterdikleri Narendra Modi baÅŸbakan seÃ§ildi ve dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r Ã¼lkenin baÅŸÄ±nda.



Gelgelelim Modiâ€™nin kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomiye darbe vurma gerekÃ§esiyle 500 ve 1000 rupilik banknotlarÄ± tedavÃ¼lden kaldÄ±rma kararÄ± Ã¼lkede ekonomik krize yol aÃ§tÄ±. YetmezmiÅŸ gibi yeni Mal ve Hizmet Vergisi (GTS) Ã¼lkedeki tÃ¼m sektÃ¶rleri kÃ¶tÃ¼ etkiledi, milyonlarca kiÅŸiyi iÅŸsiz bÄ±raktÄ±; dahasÄ± yÃ¼zde 7,5 olarak gerÃ§ekleÅŸen ekonomik bÃ¼yÃ¼me yÃ¼zde 6.5 seviyelerine geriledi. KutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± politikalar halkta huzursuzluÄŸa sebebiyet verdi. AzÄ±nlÄ±klar ile Hint halkÄ±nÄ±n en alt tabakasÄ±nÄ± teÅŸkil eden Dalitlerin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gruplarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalmasÄ± ve bu suÃ§larÄ±n cezasÄ±z kalmasÄ± toplumdaki huzursuzluÄŸun bir diÄŸer sebebi. BaÅŸbakan Modi ile bakanlar, bu saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±namaktan daha fazlasÄ±nÄ± yapmadÄ±.



Hindistanâ€™Ä±n en mÃ¼him eyaletlerinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±lacak seÃ§imler, Rahul Gandhiâ€™nin liderliÄŸi iÃ§in de bir imtihan olacak. Kamuoyunda aktif ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nmesi, sosyal medyayÄ± nÃ¼ktedan ÅŸekilde kullanmasÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerindeki Hint diyasporasÄ±yla mÃ¼nasebet kurmasÄ± olsun; Rahul Gandhi partisini yeniden canlandÄ±rmak iÃ§in ciddi bir testle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Kongreâ€™nin gÃ¼neydeki Karnataka eyaletini kazanmasÄ± da kuzey doÄŸudaki Megaliya eyaletini kaybetmesi de ihtimal dahilinde. Mizoramâ€™da ise iktidarÄ±nÄ± korumasÄ± muhtemel. Ancak asÄ±l kapÄ±ÅŸma Racestan ile Madya PradiÅŸ eyaletlerinde olacak.



Åžayet Kongre bu iki eyalette BJPâ€™yi koltuÄŸundan ederse, partiyi iyice ateÅŸlemiÅŸ ve gelecek yÄ±lki genel seÃ§imlerin de daha mÃ¼cadeleci bir tonda geÃ§mesine katkÄ± vermiÅŸ olur.



Bu yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak eyalet seÃ§imleri rÃ¼zgarÄ±n hangi yÃ¶ne eseceÄŸini de tayin edecek. BJPâ€™ye karÅŸÄ± muhalefet tarafÄ±nda ittifak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ca hatÄ±rlatalÄ±m.

Worldbulletinâ€™den tercÃ¼me eden: Mustafa DoÄŸan