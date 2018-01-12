Orta Afrika'da 90 bin kiÅŸi yerinden oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzey bÃ¶lgesinde yol kontrolÃ¼ ve geÃ§iÅŸler nedeniyle Ã§atÄ±ÅŸan silahlÄ± gruplar yÃ¼zÃ¼nden 90 bin kiÅŸi yerinden oldu.
Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, aralarÄ±nda anlaÅŸamayan silahlÄ± gruplarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Ã¼lkenin kÄ±rsal bÃ¶lgelerinden yaklaÅŸÄ±k 65 bin kiÅŸi, Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±nÂ PavaÂ veÂ MarkoundaÂ ÅŸehirlerine kaÃ§maya baÅŸladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine gÃ¶re, bÃ¶lgedeki 25 bine yakÄ±n vatandaÅŸÄ±n da komÅŸu Ã¼lke Ã‡ad'a sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± kuzeydeki kÄ±rsalÄ±n birkaÃ§ haftada boÅŸalmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Pava'daki gÃ¶Ã§menlerin bir kÄ±smÄ± yerlilerin evlerinde konaklarken geri kalanlar da bir kilisenin etrafÄ±ndaki boÅŸ arazide toplanarak belediyenin kendilerine yer tahsis etmesini bekliyor.
KÄ±rsaldakilerin Ã§atÄ±ÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla tarÄ±m alanlarÄ±nÄ± terk etmesiyle artan gÄ±da fiyatlarÄ± nedeniyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde yiyecek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸ gÃ¶sterdi.
YaklaÅŸÄ±k 15 sivil toplum ve yardÄ±m kuruluÅŸu gÃ¶Ã§menlerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
YoÄŸun nÃ¼fusa raÄŸmen halkÄ±n sÃ¼kunet iÃ§inde yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Pava ve Markounda'da, aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ gÃ¶stereceÄŸi ve iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
OAC'de 2012'de MÃ¼slÃ¼man Seleka silahlÄ± grubunun, yÃ¶netime karÅŸÄ± ayaklanmasÄ±yla siyasi kriz Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, Hristiyan Anti-Balaka silahlÄ± grubuyla Seleka arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
GeÃ§en yÄ±lki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan siyasi kriz sona erse de Ã¼lkede zaman zaman ÅŸiddet olaylarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi verilerine gÃ¶re aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana 173 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±, 37 bin kiÅŸi de komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.
BESA Hareketiâ€™nde son gÃ¼nlerde meydana gelen geliÅŸmelerde medyada adÄ± Ã§ok sÄ±k anÄ±lan Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.
Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerinde bin 100 yeni konut inÅŸa etme planÄ±na dair kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Tataristan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek
BM Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ McGoldrick, Husilerden, KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmekten vazgeÃ§melerini istedi