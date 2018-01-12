11:15, 12 Ocak 2018 Cuma

Orta Afrika'da 90 bin kiÅŸi yerinden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzey bÃ¶lgesinde yol kontrolÃ¼ ve geÃ§iÅŸler nedeniyle Ã§atÄ±ÅŸan silahlÄ± gruplar yÃ¼zÃ¼nden 90 bin kiÅŸi yerinden oldu.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, aralarÄ±nda anlaÅŸamayan silahlÄ± gruplarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Ã¼lkenin kÄ±rsal bÃ¶lgelerinden yaklaÅŸÄ±k 65 bin kiÅŸi, Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±nÂ PavaÂ veÂ MarkoundaÂ ÅŸehirlerine kaÃ§maya baÅŸladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine gÃ¶re, bÃ¶lgedeki 25 bine yakÄ±n vatandaÅŸÄ±n da komÅŸu Ã¼lke Ã‡ad'a sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± kuzeydeki kÄ±rsalÄ±n birkaÃ§ haftada boÅŸalmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Pava'daki gÃ¶Ã§menlerin bir kÄ±smÄ± yerlilerin evlerinde konaklarken geri kalanlar da bir kilisenin etrafÄ±ndaki boÅŸ arazide toplanarak belediyenin kendilerine yer tahsis etmesini bekliyor.

GIDA FÄ°YATLARI UÃ‡TU

KÄ±rsaldakilerin Ã§atÄ±ÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla tarÄ±m alanlarÄ±nÄ± terk etmesiyle artan gÄ±da fiyatlarÄ± nedeniyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde yiyecek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸ gÃ¶sterdi.

YaklaÅŸÄ±k 15 sivil toplum ve yardÄ±m kuruluÅŸu gÃ¶Ã§menlerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

YoÄŸun nÃ¼fusa raÄŸmen halkÄ±n sÃ¼kunet iÃ§inde yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Pava ve Markounda'da, aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ gÃ¶stereceÄŸi ve iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

OAC'de 2012'de MÃ¼slÃ¼man Seleka silahlÄ± grubunun, yÃ¶netime karÅŸÄ± ayaklanmasÄ±yla siyasi kriz Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, Hristiyan Anti-Balaka silahlÄ± grubuyla Seleka arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

GeÃ§en yÄ±lki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan siyasi kriz sona erse de Ã¼lkede zaman zaman ÅŸiddet olaylarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi verilerine gÃ¶re aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana 173 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±, 37 bin kiÅŸi de komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.