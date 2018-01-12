11:21, 12 Ocak 2018 Cuma

Yemen'deki Husilere KÄ±zÄ±ldeniz uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Jamie McGoldrick, Husilere, "KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engellememe" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

McGoldrick, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ithalatÄ±n sÃ¼rekli akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n milyonlarca Yemenli iÃ§in "can damarÄ±" olduÄŸunu belirterek, Husilerden, KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmekten vazgeÃ§melerini talep etti.

KÄ±zÄ±ldeniz'deki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarÄ±nÄ±n insani ve ticari yÃ¼k taÅŸÄ±yan gemiler iÃ§in aÃ§Ä±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu ifade eden McGoldrick, Yemen'in temel gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±, yakÄ±t ve ilaÃ§ ihtiyacÄ±nÄ±n da tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± ithal ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Hudeyde ve Salif limanlarÄ± dahil tÃ¼m limanlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Yemenlilerin hayati ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan McGoldrick, geÃ§en 20 AralÄ±k'tan bu yana 13 geminin Yemen'e gÄ±da ve yakÄ±t ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Husiler ile geÃ§en ay Ã¶ldÃ¼rÃ¼len eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± tarafÄ±ndan kurulan "YÃ¼ksek Siyasi Konsey"in baÅŸkanÄ± Salih es-Samad, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, El-Hudeyde'deki askerÃ® saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda KÄ±zÄ±ldeniz'deki uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engelleme tehdidinde bulunmuÅŸtu.

Husiler, daha Ã¶nce KÄ±zÄ±ldeniz'de koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait bazÄ± gemileri hedef almÄ±ÅŸtÄ±.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen HÃ¼kÃ¼meti'ne destek veriyor.