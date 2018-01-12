11:52, 12 Ocak 2018 Cuma

Ð¢ataristan'da UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± yapÄ±lacak





Tataristan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazan Federal Ãœniversitesi (KFU) 12-14 Nisan 2018 Tarihlerinde Tataristan'da yapÄ±lacak "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ±na davet ediyor. Twesco. org sitesinde yer alan habere gÃ¶re Rusya Federasyonu EÄŸitim ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n desteÄŸiyle organize edilen toplantÄ± Kazan Federal Ãœniversitesi ElabuÄŸa EnstitÃ¼sÃ¼'nde yapÄ±lacaktÄ±r. Konferans oturumlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki konu baÅŸlÄ±klarÄ± Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecektir: - Ð¢Ã¼rk edebiyatÄ± ve folkloru; - Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rkolojinin meseleleri; - Ð¢Ã¼rk yer adlarÄ± ve adbilim; - LingvokÃ¼ltÃ¼roloji ve tercÃ¼me/aktarma iÅŸi; - Ð¢Ã¼rk tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼; - Ð¢Ã¼rk lehÃ§eleri ve edebiyatlarÄ±nÄ± okutmada yeni yÃ¶ntemler. ÐšÐ¾nferans dili: Ä°ngilizce, RusÃ§a, Tatarca, TÃ¼rkÃ§e. Bilimsel etkinliÄŸe katÄ±lmak isteyen bilim insanlarÄ± ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lar 18 Martâ€™a kadar baÅŸvuruda bulunabilir. Konferansta sunulan bildiriler yayÄ±nlanacaktÄ±r. BaÅŸvuruda bulunmak ve ek bilgi almak iÃ§in [email protected]Â Ðµ-mail adresi Ã¼zerinden irtibata geÃ§ilebilir.

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