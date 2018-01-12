12:05, 12 Ocak 2018 Cuma

Fransa'dan Ä°srail'e konut kÄ±namasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerindeÂ bin 100 yeni konutÂ inÅŸa etme kararÄ±nÄ±Â kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in yeni iÅŸgal birimleri inÅŸa etme kararÄ± ele alÄ±ndÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°srail yÃ¶netimi tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan 20 ayrÄ± Yahudi iÅŸgal biriminde bin 100 konutun yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" belirtilerek, planÄ±n mahkemenin bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±na kadar boÅŸaltÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± verdiÄŸi Filistinlilere ait Ã¶zel mÃ¼lkiyetleri de kapsadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ä°srail'in Ä°ÅŸgal birimi kurma faaliyetlerinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan kabul edilen 2334 sayÄ±lÄ± kararda da belirtildiÄŸi gibi uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu faaliyetlerin, bÃ¶lgede gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m umutlarÄ±nÄ± baltaladÄ±ÄŸÄ±, adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Fransa'nÄ±n Ã¶nceliÄŸinin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m hedefini muhafaza etmeye Ã§alÄ±ÅŸmak ve sonuca gÃ¶tÃ¼recek mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±na katkÄ±da bulunmak olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Fransa, geÃ§erli bir siyasi ufkun korunmasÄ± amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n (Macron) 22 AralÄ±k'ta iÅŸaret ettiÄŸi gibi Ä°ÅŸgal birimi inÅŸa faaliyetlerinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemektedir." ifadesine yer verildi.

Ä°srail'in 1967'den bu yana iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu BatÄ± Åžeria'da 131, DoÄŸu KudÃ¼s'te 10, BatÄ± Åžeria'nÄ±n tepelerindeki bÃ¶lgelerde ise 116 Ä°ÅŸgal birimi kurduÄŸu ifade ediliyor.

BatÄ± Åžeria'daki Ä°ÅŸgal birimlerinde yaklaÅŸÄ±k 500 bin, DoÄŸu KudÃ¼s'te 220 bin yerleÅŸimcinin ikamet ettiÄŸi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki yerleÅŸimcilerin sayÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 1 milyona Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.

UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki tÃ¼m Yahudi Ä°ÅŸgal birimleri "yasa dÄ±ÅŸÄ±" kabul ediliyor.