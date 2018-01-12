Fransa'dan Ä°srail'e konut kÄ±namasÄ±

Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerindeÂ bin 100 yeni konutÂ inÅŸa etme kararÄ±nÄ±Â kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in yeni iÅŸgal birimleri inÅŸa etme kararÄ± ele alÄ±ndÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Ä°srail yÃ¶netimi tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan 20 ayrÄ± Yahudi iÅŸgal biriminde bin 100 konutun yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" belirtilerek, planÄ±n mahkemenin bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±na kadar boÅŸaltÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± verdiÄŸi Filistinlilere ait Ã¶zel mÃ¼lkiyetleri de kapsadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Ä°srail'in Ä°ÅŸgal birimi kurma faaliyetlerinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan kabul edilen 2334 sayÄ±lÄ± kararda da belirtildiÄŸi gibi uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu faaliyetlerin, bÃ¶lgede gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m umutlarÄ±nÄ± baltaladÄ±ÄŸÄ±, adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Fransa'nÄ±n Ã¶nceliÄŸinin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m hedefini muhafaza etmeye Ã§alÄ±ÅŸmak ve sonuca gÃ¶tÃ¼recek mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±na katkÄ±da bulunmak olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Fransa, geÃ§erli bir siyasi ufkun korunmasÄ± amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n (Macron) 22 AralÄ±k'ta iÅŸaret ettiÄŸi gibi Ä°ÅŸgal birimi inÅŸa faaliyetlerinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemektedir." ifadesine yer verildi.
Ä°srail'in 1967'den bu yana iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu BatÄ± Åžeria'da 131, DoÄŸu KudÃ¼s'te 10, BatÄ± Åžeria'nÄ±n tepelerindeki bÃ¶lgelerde ise 116 Ä°ÅŸgal birimi kurduÄŸu ifade ediliyor.
BatÄ± Åžeria'daki Ä°ÅŸgal birimlerinde yaklaÅŸÄ±k 500 bin, DoÄŸu KudÃ¼s'te 220 bin yerleÅŸimcinin ikamet ettiÄŸi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki yerleÅŸimcilerin sayÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 1 milyona Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.
UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki tÃ¼m Yahudi Ä°ÅŸgal birimleri "yasa dÄ±ÅŸÄ±" kabul ediliyor.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.
BESA Hareketiâ€™nde son gÃ¼nlerde meydana gelen geliÅŸmelerde medyada adÄ± Ã§ok sÄ±k anÄ±lan Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.
Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerinde bin 100 yeni konut inÅŸa etme planÄ±na dair kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Tataristan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek
BM Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ McGoldrick, Husilerden, KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmekten vazgeÃ§melerini istedi