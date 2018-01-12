12:16, 12 Ocak 2018 Cuma

Myanmar'da bÃ¼yÃ¼k deprem





Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi, merkez Ã¼ssÃ¼ Bago kentinin yaklaÅŸÄ±k 120 kilometre kuzeybatÄ±sÄ± olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Depremin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 4,2 ile 5,3 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 5 artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± oluÅŸtu. YerleÅŸim yerlerine uzak bir alanda meydana gelen depremde can ve mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor.

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