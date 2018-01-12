Urla’da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Urla Limanı'ndaki bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirliliği temizlemek için ekipler çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde iskelede, deniz üzerinde siyahlıklar gören ve petrol kokusu alan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen görevliler, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kirliliğin Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesine ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından sızan fuel-oilden kaynaklandığı belirlendi.
Olayın duyulmasının ardından Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Liman Başkanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri iskeleye gelerek incelemelerde bulundu.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan EÜ Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Sunlu, fakültelerine ait kazan dairesindeki yakıt tankındaki arıza nedeniyle sızıntı oluştuğunu belirtti. Sunlu, sızıntının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü, hesaplamalarına göre 150 litre yakıtın denize aktığını dile getirerek, "Olaya anında müdahale ederek, deşarjı 20 dakika içinde kontrol altına alıp durdurduk. Daha sonra da gerekli mercilere haber vererek, deniz kirliliğinin önlenmesi için gerekli müdahaleleri anında yapmaya çalıştık." dedi.
Gerekli bütün önlemleri aldıklarını aktaran Sunlu, şunları kaydetti:
"Göründüğü gibi iskele limanının girişi tamamen bariyerle kapatılmış durumda. Bunun nedeni deniz üzerinde bulunan petrolün geniş alanlara yayılmasını ve dışarı çıkmasını engellemek. Üç günlük bir periyot içerisinde kalorifer yakıtının denize olan kirliliği tamamen ortadan kalkmış olacak."
Deniz canlılarının zarar görmediğini ileri süren Sunlu, "Su ürünleri açısından herhangi bir tehlike söz konusu değil. Tespitlerimiz şu an için herhangi bir balık ölümü ve kitle halinde su ürününe zarar verme gibi bir durumun söz konusu olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı da giriş ve çıkışlara kapattı. Ekipler, fuel-oilin köpüklerle toplanması için çalışma başlattı. Temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi.
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