'Hama'dan gÃ¶Ã§ eden 200 aile Ã§adÄ±r kampÄ±na yerleÅŸtirildi'

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleriÂ (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±nca, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n veÂ sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±nÂ devam ettiÄŸiÂ DoÄŸu Hama'danÂ gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§inÂ Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndakiÂ Kefer Lusin'de yapÄ±lanÂ konaklama merkeziÂ tamamlandÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu Hama'dan Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na gÃ¶Ã§Ã¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
GÃ¶Ã§ nedeniyle yeni barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi. Mobil saÄŸlÄ±k merkezi, gelen aileleri saÄŸlÄ±k taramasÄ±ndan geÃ§irdi. Ã‡ocuklar iÃ§in alanda bir okul oluÅŸturuldu. Temiz iÃ§me suyu ihtiyaÃ§larÄ± su tankerleriyle gideriliyor.'' dedi.
BombardÄ±manÄ±n ortasÄ±ndan gelen Ã§ocuklarÄ±n rÃ¼zgar sesinden bile irkildiÄŸini vurgulayan Selim Tosun, "Elektrik kullanÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z jeneratÃ¶rlerin motor sesinden bile irkilip Ã§adÄ±rlarÄ±na kaÃ§an Ã§ocuklar oldu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Tosun, alanÄ±n gelen ailelere yetersiz kalmasÄ± nedeniyle Babuska bÃ¶lgesinde yeni Ã§adÄ±rlar kuracaklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.
BESA Hareketiâ€™nde son gÃ¼nlerde meydana gelen geliÅŸmelerde medyada adÄ± Ã§ok sÄ±k anÄ±lan Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.
Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerinde bin 100 yeni konut inÅŸa etme planÄ±na dair kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Tataristan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek
BM Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ McGoldrick, Husilerden, KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmekten vazgeÃ§melerini istedi