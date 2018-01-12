12:28, 12 Ocak 2018 Cuma

'Hama'dan gÃ¶Ã§ eden 200 aile Ã§adÄ±r kampÄ±na yerleÅŸtirildi'





Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleriÂ (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±nca, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n veÂ sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±nÂ devam ettiÄŸiÂ DoÄŸu Hama'danÂ gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§inÂ Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndakiÂ Kefer Lusin'de yapÄ±lanÂ konaklama merkeziÂ tamamlandÄ±. Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu Hama'dan Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na gÃ¶Ã§Ã¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. GÃ¶Ã§ nedeniyle yeni barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi. Mobil saÄŸlÄ±k merkezi, gelen aileleri saÄŸlÄ±k taramasÄ±ndan geÃ§irdi. Ã‡ocuklar iÃ§in alanda bir okul oluÅŸturuldu. Temiz iÃ§me suyu ihtiyaÃ§larÄ± su tankerleriyle gideriliyor.'' dedi. BombardÄ±manÄ±n ortasÄ±ndan gelen Ã§ocuklarÄ±n rÃ¼zgar sesinden bile irkildiÄŸini vurgulayan Selim Tosun, "Elektrik kullanÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z jeneratÃ¶rlerin motor sesinden bile irkilip Ã§adÄ±rlarÄ±na kaÃ§an Ã§ocuklar oldu." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Tosun, alanÄ±n gelen ailelere yetersiz kalmasÄ± nedeniyle Babuska bÃ¶lgesinde yeni Ã§adÄ±rlar kuracaklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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