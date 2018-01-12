12:47, 12 Ocak 2018 Cuma

Emine Erdoğan'dan Fransız First Lady'e davet

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Emine Erdoğan geçen hafta Fransa'da Brigitte Macron ile görüşmelerine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'taki Fransa ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Elysee Sarayı'nda, Fransız First Lady Brigitte Macron ile bir araya gelmişti.

Emine Erdoğan'ın Twitter'daki hesabından fotoğraflarını paylaştığı görüşmede, mülteciler ve eğitim konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Okuma yazma oranının düşük olduğu kırılgan gruplar için eğitime desteğin şart olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye'de son hayata geçirilen "Haydi Kızlar Okula", "Ana-kız Okuldayız" gibi eğitim seferberliklerini hatırlattı. Erdoğan, ilerleyen süreçte yapılması planlanan özel eğitim projelerini de anlattı.

Mültecilerin yaşadıkları topluma entegrasyonu konusunda dil öğretiminin önemine işaret eden Erdoğan ve Macron, kendi toplumlarındaki örnekler hakkında konuştu. Görüşmede yaşlanmakta olan nüfus konusu da gündeme geldi.

Emine Erdoğan, sosyal devlet anlayışının önemine inanan Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarını anlattı, yaşlılara hizmet veren huzurevlerine ilişkin belediyecilik örneklerini verdi.

Samimi bir dostluk ortamında gerçekleşen görüşmede ayrıca Rohingyalılar konusu da gündeme geldi. Macron, Emine Erdoğan'a Myanmar'a yaptığı ziyaret nedeniyle takdirlerini sundu.

Emine Erdoğan, Fransa'nın "First Lady"si Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti.