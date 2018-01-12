13:06, 12 Ocak 2018 Cuma

BaÄŸdat'Ä±n Erbil'le masaya oturma ÅŸartÄ± 'referandumun iptali'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â hÃ¼kÃ¼meti, gayrimeÅŸru referandum sonrasÄ± iplerin kopma noktasÄ±na geldiÄŸi BaÄŸdat ile diyaloÄŸa hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da merkezÃ® yÃ¶netim, belirlediÄŸi ÅŸartlar yerine getirilmeden masaya oturmamakta kararlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Irak merkezÃ® yÃ¶netiminin yerine getirilmesini istediÄŸi ÅŸartlarÄ±n baÅŸÄ±nda "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesi ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptal edilmesi" geliyor.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Erbil'den aÃ§Ä±kÃ§a 'referandumu iptal ettik' aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±yla havalimanlarÄ±nÄ±n kontrolleri BaÄŸdat'a teslim edilmediÄŸi, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rlarÄ±na Ã§ekilmediÄŸi ve petrolden elde edilen gelirler merkeze iade edilmediÄŸi takdirde" NeÃ§irvan Barzani baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini ve diyalog sÃ¼recine baÅŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde ifade ediyor.

Ä°badi, salÄ± gÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Erbil'in bu ÅŸartlarÄ± yerine getirmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiÅŸti.

Ä°BADÄ° GERÄ° ADIM ATMAYACAK

Irak baÅŸbakanlÄ±k Ã§evrelerinden yansÄ±yan bilgilere gÃ¶re Ä°badi, Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸartlar yerine getirilmeden Erbil ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmayacak. Bu ÅŸartlarÄ±n belirli bir sÃ¼re zarfÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmemesi hÃ¢linde ise Ä°badi, baÅŸka seÃ§enekleri devreye sokacak.

Bu seÃ§eneklerden biri NeÃ§irvan Barzani'nin yerine, bir sÃ¼re Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden KÃ¼rt kÃ¶kenli eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani'nin oÄŸlu Pavel Talabani ile mÃ¼zakerelerde bulunmak.

Pavel Talabani, 4 Ocak'ta sÃ¼rpriz ÅŸekilde BaÄŸdat'a gelerek Ä°badi ile basÄ±na kapalÄ± bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, referandum sonrasÄ± yaÅŸanan kriz ve memur maaÅŸlarÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°badi, aynÄ± gÃ¼n IKBY'deki muhalefet partilerinden oluÅŸan heyeti de BaÄŸdat'taki Ã§alÄ±ÅŸma ofisinde aÄŸÄ±rladÄ±.

BaÅŸbakana yakÄ±n yayÄ±n yapan Ã¼lkenin resmi gazetesi de Ä°badi'nin Erbil'deki mevcut yÃ¶netim yerine muhatap alacaÄŸÄ± alternatif grubu (Pavel ve muhalefet heyeti) deÄŸerlendireceÄŸini yazdÄ±.

Ä°badi, KerkÃ¼k ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde olduÄŸu gibi IKBY'de de merkezÃ® yÃ¶netimin gÃ¼venliÄŸi ve denetimi ele geÃ§irmenin yasal hakkÄ± olduÄŸu mesajÄ±nÄ± sÃ¼rekli tekrarlÄ±yor.

Erbil'in, ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirmeyi reddetmesi hÃ¢linde Ä°badi'nin bunu "gÃ¼Ã§ kullanarak" hayata geÃ§irmeyi planladÄ±ÄŸÄ± da dillendirilen iddialar arasÄ±nda.

BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda Ã¶zellikle referandum sonrasÄ± yaÅŸanan sorunlardan Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri de IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi konusu.

Erbil, maaÅŸlarÄ±n BaÄŸdat tarafÄ±ndan Ã¶denmesini isterken, BaÅŸbakan Ä°badi, bÃ¶lgesel yÃ¶netimin memur kaydÄ±na gÃ¼venmediklerini, Ã¶ncelikle bunlarÄ±n merkez tarafÄ±ndan denetlenip gerÃ§ek verilere ulaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor.

Ä°badi bunun iÃ§in komite kurduklarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Denetleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ä°badi, ilgili komitenin sadece BaÄŸdat'tan faaliyet yÃ¼rÃ¼tmesini deÄŸil, IKBY'ye giderek orada da denetim mekanizmasÄ±nÄ± devreye sokmasÄ±nÄ± istiyor.

ERBÄ°L'DEN "MÃœZAKERE YAPALIM" AÃ‡IKLAMASI

Ä°badi, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ± onlarÄ±n deÄŸil, kendi yÃ¶ntemimizle Ã¶deyeceÄŸiz." demiÅŸti. Bunun Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapan IKBY HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sefin DizayÄ± ise Ä°badi'nin sÃ¶zlerinin sonuÃ§ vermeyeceÄŸini ifade ederek, sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Erbil ile mÃ¼zakereye baÅŸlanmasÄ±nÄ± talep etti.

Erbil'de bir denetim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na IKBY'nin izin vermeyeceÄŸi belirtilirken, maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesi konusunda kÄ±sa vadede bÃ¶lgedeki memurlarÄ± tatmin edecek bir sonuca da ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin Erbil'e bildirdiÄŸi ve yerine getirilmesini istediÄŸi taleplerinin tam listesi ÅŸÃ¶yle:

"PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ekilmesi, havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netim ve denetimiyle IKBY'deki kamu gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesi, PeÅŸmerge'nin Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±na giriÅŸtikleri gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan ve Erbil'de ikamet eden bazÄ± yetkililerin BaÄŸdat yargÄ±sÄ±na teslim edilmesi, IKBY'deki tÃ¼m yetkililerin baÅŸka bir Ã¼lkeyi ziyaret etmeden Ã¶nce BaÄŸdat'tan onay almasÄ± ve hiÃ§bir yabancÄ± Ã¼lke yetkilisinin BaÄŸdat onayÄ± olmadan Erbil'i ziyaret etmemesi."

Ä°badi'nin "en Ã¶nemli" diye nitelendirilen ÅŸartÄ± ise IKBY'nin resmen referandumu iptal ettiklerini duyurmasÄ±.

BAÄžDAT'IN KAZANIMLARI

Erbil yÃ¶netimi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) baÅŸta olmak Ã¼zere ABD, Ä°ngiltere, Almanya, TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumun iptal Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n, 25 EylÃ¼l 2017'de gayrimeÅŸru referandum yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine BaÄŸdat merkezÃ® yÃ¶netimi, askerÃ® operasyon baÅŸlatarak baÅŸta KerkÃ¼k kenti olmak Ã¼zere diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin yÃ¼zde 95'inde denetimi PeÅŸmerge'nin elinden aldÄ±.

Erbil, BaÄŸdat'Ä±n kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± KerkÃ¼k'teki Bay Hasan ve Havana Petrol kuyularÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 300 bin varil petrolden de oldu. IKBY bÃ¶ylece, memur maaÅŸlarÄ±nÄ± temin ettiÄŸi petrol gelirinin Ã¶nemli kÄ±smÄ±nÄ± kaybederken bu gelirler BaÄŸdat'Ä±n eline geÃ§ti.

BAÄžDAT IKBY HAVA SAHASINI KAPATTI

Ä°badi yÃ¶netimi ayrÄ±ca, gayrimeÅŸru referandumdan 4 gÃ¼n sonra IKBY hava sahasÄ±nÄ± kapatarak Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±ndaki uluslararasÄ± uÃ§ak seferlerini askÄ±ya aldÄ±.

SÃ¶z konusu havalimanlarÄ±nda sadece iÃ§ hatlar ve BaÄŸdat'Ä±n onayÄ±yla "diplomatik, askerÃ® ve insani yardÄ±m" iÃ§in seferler yapÄ±labiliyor.

BaÄŸdat'Ä±n uyguladÄ±ÄŸÄ± bu yaptÄ±rÄ±mlar, bÃ¶lgesel yÃ¶netimin turizm gelirlerine de bÃ¼yÃ¼k darbe vurdu. Irak'Ä±n IKBY dÄ±ÅŸÄ±ndaki kentlerinden ve Ä°ran ile TÃ¼rkiye'den bÃ¶lgeye gelen turist sayÄ±sÄ±nda ciddi azalma oldu.