BaÄŸdat'Ä±n Erbil'le masaya oturma ÅŸartÄ± 'referandumun iptali'

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â hÃ¼kÃ¼meti, gayrimeÅŸru referandum sonrasÄ± iplerin kopma noktasÄ±na geldiÄŸi BaÄŸdat ile diyaloÄŸa hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da merkezÃ® yÃ¶netim, belirlediÄŸi ÅŸartlar yerine getirilmeden masaya oturmamakta kararlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
Irak merkezÃ® yÃ¶netiminin yerine getirilmesini istediÄŸi ÅŸartlarÄ±n baÅŸÄ±nda "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesi ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptal edilmesi" geliyor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Erbil'den aÃ§Ä±kÃ§a 'referandumu iptal ettik' aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±yla havalimanlarÄ±nÄ±n kontrolleri BaÄŸdat'a teslim edilmediÄŸi, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rlarÄ±na Ã§ekilmediÄŸi ve petrolden elde edilen gelirler merkeze iade edilmediÄŸi takdirde" NeÃ§irvan Barzani baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini ve diyalog sÃ¼recine baÅŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde ifade ediyor.
Ä°badi, salÄ± gÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Erbil'in bu ÅŸartlarÄ± yerine getirmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiÅŸti.
Irak baÅŸbakanlÄ±k Ã§evrelerinden yansÄ±yan bilgilere gÃ¶re Ä°badi, Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸartlar yerine getirilmeden Erbil ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmayacak. Bu ÅŸartlarÄ±n belirli bir sÃ¼re zarfÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmemesi hÃ¢linde ise Ä°badi, baÅŸka seÃ§enekleri devreye sokacak.
Bu seÃ§eneklerden biri NeÃ§irvan Barzani'nin yerine, bir sÃ¼re Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden KÃ¼rt kÃ¶kenli eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani'nin oÄŸlu Pavel Talabani ile mÃ¼zakerelerde bulunmak.
Pavel Talabani, 4 Ocak'ta sÃ¼rpriz ÅŸekilde BaÄŸdat'a gelerek Ä°badi ile basÄ±na kapalÄ± bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, referandum sonrasÄ± yaÅŸanan kriz ve memur maaÅŸlarÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°badi, aynÄ± gÃ¼n IKBY'deki muhalefet partilerinden oluÅŸan heyeti de BaÄŸdat'taki Ã§alÄ±ÅŸma ofisinde aÄŸÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakana yakÄ±n yayÄ±n yapan Ã¼lkenin resmi gazetesi de Ä°badi'nin Erbil'deki mevcut yÃ¶netim yerine muhatap alacaÄŸÄ± alternatif grubu (Pavel ve muhalefet heyeti) deÄŸerlendireceÄŸini yazdÄ±.
Ä°badi, KerkÃ¼k ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde olduÄŸu gibi IKBY'de de merkezÃ® yÃ¶netimin gÃ¼venliÄŸi ve denetimi ele geÃ§irmenin yasal hakkÄ± olduÄŸu mesajÄ±nÄ± sÃ¼rekli tekrarlÄ±yor.
Erbil'in, ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirmeyi reddetmesi hÃ¢linde Ä°badi'nin bunu "gÃ¼Ã§ kullanarak" hayata geÃ§irmeyi planladÄ±ÄŸÄ± da dillendirilen iddialar arasÄ±nda.
BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda Ã¶zellikle referandum sonrasÄ± yaÅŸanan sorunlardan Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri de IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi konusu.
Erbil, maaÅŸlarÄ±n BaÄŸdat tarafÄ±ndan Ã¶denmesini isterken, BaÅŸbakan Ä°badi, bÃ¶lgesel yÃ¶netimin memur kaydÄ±na gÃ¼venmediklerini, Ã¶ncelikle bunlarÄ±n merkez tarafÄ±ndan denetlenip gerÃ§ek verilere ulaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor.
Ä°badi bunun iÃ§in komite kurduklarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Denetleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ä°badi, ilgili komitenin sadece BaÄŸdat'tan faaliyet yÃ¼rÃ¼tmesini deÄŸil, IKBY'ye giderek orada da denetim mekanizmasÄ±nÄ± devreye sokmasÄ±nÄ± istiyor.
Ä°badi, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ± onlarÄ±n deÄŸil, kendi yÃ¶ntemimizle Ã¶deyeceÄŸiz." demiÅŸti. Bunun Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapan IKBY HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sefin DizayÄ± ise Ä°badi'nin sÃ¶zlerinin sonuÃ§ vermeyeceÄŸini ifade ederek, sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Erbil ile mÃ¼zakereye baÅŸlanmasÄ±nÄ± talep etti.
Erbil'de bir denetim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na IKBY'nin izin vermeyeceÄŸi belirtilirken, maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesi konusunda kÄ±sa vadede bÃ¶lgedeki memurlarÄ± tatmin edecek bir sonuca da ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin Erbil'e bildirdiÄŸi ve yerine getirilmesini istediÄŸi taleplerinin tam listesi ÅŸÃ¶yle:
"PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ekilmesi, havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netim ve denetimiyle IKBY'deki kamu gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesi, PeÅŸmerge'nin Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±na giriÅŸtikleri gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan ve Erbil'de ikamet eden bazÄ± yetkililerin BaÄŸdat yargÄ±sÄ±na teslim edilmesi, IKBY'deki tÃ¼m yetkililerin baÅŸka bir Ã¼lkeyi ziyaret etmeden Ã¶nce BaÄŸdat'tan onay almasÄ± ve hiÃ§bir yabancÄ± Ã¼lke yetkilisinin BaÄŸdat onayÄ± olmadan Erbil'i ziyaret etmemesi."
Ä°badi'nin "en Ã¶nemli" diye nitelendirilen ÅŸartÄ± ise IKBY'nin resmen referandumu iptal ettiklerini duyurmasÄ±.
Erbil yÃ¶netimi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) baÅŸta olmak Ã¼zere ABD, Ä°ngiltere, Almanya, TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumun iptal Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n, 25 EylÃ¼l 2017'de gayrimeÅŸru referandum yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine BaÄŸdat merkezÃ® yÃ¶netimi, askerÃ® operasyon baÅŸlatarak baÅŸta KerkÃ¼k kenti olmak Ã¼zere diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin yÃ¼zde 95'inde denetimi PeÅŸmerge'nin elinden aldÄ±.
Erbil, BaÄŸdat'Ä±n kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± KerkÃ¼k'teki Bay Hasan ve Havana Petrol kuyularÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 300 bin varil petrolden de oldu. IKBY bÃ¶ylece, memur maaÅŸlarÄ±nÄ± temin ettiÄŸi petrol gelirinin Ã¶nemli kÄ±smÄ±nÄ± kaybederken bu gelirler BaÄŸdat'Ä±n eline geÃ§ti.
Ä°badi yÃ¶netimi ayrÄ±ca, gayrimeÅŸru referandumdan 4 gÃ¼n sonra IKBY hava sahasÄ±nÄ± kapatarak Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±ndaki uluslararasÄ± uÃ§ak seferlerini askÄ±ya aldÄ±.
SÃ¶z konusu havalimanlarÄ±nda sadece iÃ§ hatlar ve BaÄŸdat'Ä±n onayÄ±yla "diplomatik, askerÃ® ve insani yardÄ±m" iÃ§in seferler yapÄ±labiliyor.
BaÄŸdat'Ä±n uyguladÄ±ÄŸÄ± bu yaptÄ±rÄ±mlar, bÃ¶lgesel yÃ¶netimin turizm gelirlerine de bÃ¼yÃ¼k darbe vurdu. Irak'Ä±n IKBY dÄ±ÅŸÄ±ndaki kentlerinden ve Ä°ran ile TÃ¼rkiye'den bÃ¶lgeye gelen turist sayÄ±sÄ±nda ciddi azalma oldu.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.
BESA Hareketiâ€™nde son gÃ¼nlerde meydana gelen geliÅŸmelerde medyada adÄ± Ã§ok sÄ±k anÄ±lan Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.
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