GÃ¼ncelleme: 13:45, 12 Ocak 2018 Cuma

Zarif ve Lavrov Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sergey LavrovÂ ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ±Â Cevad Zarif'in, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenmesi planlananÂ Ulusal Diyalog KongresiÂ Ã¶ncesindeÂ SuriyeÂ etrafÄ±nda ÅŸekillenen son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdikleri bildirildi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lavrov'un Zarif ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik atÄ±lacak adÄ±mlarla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulduÄŸu belirtildi. SoÃ§i'de dÃ¼zenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne iliÅŸkin istiÅŸarelere devam eden iki bakanÄ±n, Suriye'de son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmeleri de ele aldÄ±klarÄ± kaydedildi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaÅŸÄ±k bin 700 kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya tarafÄ±ndan geÃ§en haftalarda yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalifler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len kongreye destek verilmiÅŸti.

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