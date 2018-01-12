14:37, 12 Ocak 2018 Cuma

Başbakan Yıldırım HSK üyeleri ile bir araya geldi





Başbakan Binali Yıldırım, Hakim ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, 1 saat 50 dakika sürdü. Kabulde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Başbakan Yıldırım, daha sonra Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Rolls Royce CEO'su Warren East'i kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 40 dakika sürdü. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil de yer aldı.

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