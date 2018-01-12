Saadet Partisi'nden 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzun süre iktidarda kalan partilerde bir bakış körlüğü yaşandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu durumu parti teşkilatlarına ilişkin "metal yorgunluğu" olarak değerlendirdiğini söyledi.
Esas metal yorgunluğunun parti teşkilatlarında değil tepede olduğunu öne süren Karamollaoğlu, "Politikalar yorgun. Bu politikalarla Türkiye idare edilemiyor. Bu hükümetin politikaları sil baştan değişmediği müddetçe Türkiye'nin düzlüğe çıkması mümkün değil. İnşallah bu değişiklikler olacak, bunları ben Saadet Partisinin getireceğine inanıyorum." dedi.
Türkiye'nin en büyük probleminin cepheleşme, kamplaşma olduğunu dile getirerek onun için bunu çağrıştıran ifadeler kullanmaktan kaçındıklarını vurguladı.
Karamollaoğlu, seçime giderken partilerin ittifakından çok bir platform üzerinde meseleleri ele almanın daha doğru olduğuna dikkati çekerek "Eğer seçime iki kişi girerse onu göreceğiz. Biz bir aday çıkaracağız ve çıkaracağımız adayın Türkiye'de her kesimi tatmin edecek bir aday olmasına da itina göstereceğiz. Ne kadar başarılı olur, zaman geldiğinde göreceğiz." diye konuştu.
"Abdullah Gül, 2019 başkanlık seçiminde milli görüş gömleğini giyer mi?" şeklindeki sorusu üzerine Karamollaoğlu, "O soruyu ona sormak lazım. Onun hangi gömleği giyeceğini bilmem. Sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı yaptı, önemli mevkilerde bulundu. Çok ciddi bir tecrübesi oldu. Ben en çok ona şaşırdım. Bir partinin içinde zirveye kadar çıkan bir insanın, kullandığı bir ifadeden dolayı hain ilan edilmesini anlayamadım. Abdullah Gül Bey'in önümüzdeki seçimlerde aday olup, olmaması sık sık gündeme getiriliyor. Bunu şimdiden söylemek doğru değil. Varım da diyebilir yokum da diyebilir. Ama gözüken o ki onun adaylığı konusu toplumda ciddi manada görüşülüyor. Kendisi bundan bahsediyor mu? Onu bilemem. Kararı kendisi verecek." ifadelerini kullandı.
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