14:50, 12 Ocak 2018 Cuma

Tel Abyad'a PYD/PKK'nÄ±n bez parÃ§alarÄ± asÄ±ldÄ±





Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'ninÂ RakkaÂ kentine baÄŸlÄ±Â Tel AbyadÂ ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±. ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan ve PYD/PKK kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§e merkezideki bir noktaya bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ± yakÄ±nlarÄ±na asÄ±lan bez parÃ§alarÄ± TÃ¼rkiye'den de gÃ¶rÃ¼lebiliyor. SÄ±nÄ±rda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nlemleri ise devam ediyor. Tel Abyad ilÃ§esinde 6 EylÃ¼l 2017'de gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde bulunan ABD bayraÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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