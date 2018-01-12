Guantanamo tutuklularÄ± Trump yÃ¶netimine dava aÃ§tÄ±

ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸuÂ GuantanamoÂ KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±.
Konuya iliÅŸkin Washington BÃ¶lge Mahkemesine dava aÃ§an tutuklular, Trump yÃ¶netiminin ABD Kongresinin 2001 yÄ±lÄ±nda kabul ettiÄŸi Askeri GÃ¼Ã§ KullanÄ±mÄ± Yetki YasasÄ±nda yer alan "askeri gÃ¶zaltÄ±larÄ±n sÃ¼resinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±" ve "herhangi meÅŸru gerekÃ§eye dayanmayan sÃ¼rekli gÃ¶zaltÄ± yapÄ±lamayacaÄŸÄ±" hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Tutuklu avukatlarÄ±, dava dilekÃ§esinde Trump yÃ¶netiminin salÄ±vermeme politikasÄ±nÄ±n "sÃ¼rekli gÃ¶zaltÄ±" anlamÄ±na geldiÄŸini ve Amerikan AnayasasÄ± ile ABD Kongresinin Guantanamo mahkumlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Yemenli tutuklu Åžerkavi El Hac'Ä±n avukatÄ± olarak davaya mÃ¼dahil olan Pardiss Kebriaei, "Bu kadar uzun sÃ¼reli ve ucu aÃ§Ä±k gÃ¶zaltÄ± bugÃ¼ne dek Ã¶rneÄŸi gÃ¶rÃ¼lmeyen, tamamen deneysel bir uygulama." ifadelerinin kullandÄ±.
Halen Guantanamo'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle 41 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda bulunuyor. FarklÄ± gÃ¼venlik birimleri bu kiÅŸilerden 5'inin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye etse de Trump yÃ¶netimi gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana hiÃ§birini serbest bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gibi, "serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± tavsiye edilenler listesine" yeni ekleme de yapmadÄ±.
Ã–te yandan Guantanamo'daki gÃ¶zaltÄ± merkezinin kuruluÅŸunun 16. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Washington'da Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
ABD'nin KÃ¼ba'nÄ±n gÃ¼neyindeki topraÄŸÄ± Guantanamo KÃ¶rfezi Ã¼ssÃ¼ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezi, ABD'nin 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afganistan'Ä± iÅŸgal etmesini izleyen gÃ¼nlerde aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ilk ÅŸÃ¼pheli 11 Ocak 2002'de merkeze getirilmiÅŸti.Â
Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 2009 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸinde merkezi kapatmak istemiÅŸ, fakat bu konuda Kongre'nin sert muhalefetiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Obama, merkezi kapatmasa da iktidarÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde gÃ¶zaltÄ±ndaki Ã§ok sayÄ±da tutukluyu serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
AÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana merkezden yaklaÅŸÄ±k 750 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.
BESA Hareketiâ€™nde son gÃ¼nlerde meydana gelen geliÅŸmelerde medyada adÄ± Ã§ok sÄ±k anÄ±lan Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.
Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerinde bin 100 yeni konut inÅŸa etme planÄ±na dair kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Tataristan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek
BM Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ McGoldrick, Husilerden, KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmekten vazgeÃ§melerini istedi