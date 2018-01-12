GÃ¼ncelleme: 15:13, 12 Ocak 2018 Cuma

Guantanamo tutuklularÄ± Trump yÃ¶netimine dava aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸuÂ GuantanamoÂ KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±.

Konuya iliÅŸkin Washington BÃ¶lge Mahkemesine dava aÃ§an tutuklular, Trump yÃ¶netiminin ABD Kongresinin 2001 yÄ±lÄ±nda kabul ettiÄŸi Askeri GÃ¼Ã§ KullanÄ±mÄ± Yetki YasasÄ±nda yer alan "askeri gÃ¶zaltÄ±larÄ±n sÃ¼resinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±" ve "herhangi meÅŸru gerekÃ§eye dayanmayan sÃ¼rekli gÃ¶zaltÄ± yapÄ±lamayacaÄŸÄ±" hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Tutuklu avukatlarÄ±, dava dilekÃ§esinde Trump yÃ¶netiminin salÄ±vermeme politikasÄ±nÄ±n "sÃ¼rekli gÃ¶zaltÄ±" anlamÄ±na geldiÄŸini ve Amerikan AnayasasÄ± ile ABD Kongresinin Guantanamo mahkumlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Yemenli tutuklu Åžerkavi El Hac'Ä±n avukatÄ± olarak davaya mÃ¼dahil olan Pardiss Kebriaei, "Bu kadar uzun sÃ¼reli ve ucu aÃ§Ä±k gÃ¶zaltÄ± bugÃ¼ne dek Ã¶rneÄŸi gÃ¶rÃ¼lmeyen, tamamen deneysel bir uygulama." ifadelerinin kullandÄ±.

Halen Guantanamo'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle 41 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda bulunuyor. FarklÄ± gÃ¼venlik birimleri bu kiÅŸilerden 5'inin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye etse de Trump yÃ¶netimi gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana hiÃ§birini serbest bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gibi, "serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± tavsiye edilenler listesine" yeni ekleme de yapmadÄ±.

YIL DÃ–NÃœMÃœ PROTESTOLARI

Ã–te yandan Guantanamo'daki gÃ¶zaltÄ± merkezinin kuruluÅŸunun 16. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Washington'da Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.

ABD'nin KÃ¼ba'nÄ±n gÃ¼neyindeki topraÄŸÄ± Guantanamo KÃ¶rfezi Ã¼ssÃ¼ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezi, ABD'nin 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afganistan'Ä± iÅŸgal etmesini izleyen gÃ¼nlerde aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ilk ÅŸÃ¼pheli 11 Ocak 2002'de merkeze getirilmiÅŸti.Â

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 2009 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸinde merkezi kapatmak istemiÅŸ, fakat bu konuda Kongre'nin sert muhalefetiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Obama, merkezi kapatmasa da iktidarÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde gÃ¶zaltÄ±ndaki Ã§ok sayÄ±da tutukluyu serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana merkezden yaklaÅŸÄ±k 750 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.