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19:41, 12 Ocak 2018 Cuma
Kültür Sanat
Güncelleme: 15:29, 12 Ocak 2018 Cuma

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Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor...
Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor...

Burak Derneği TYB İstanbul Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 'Şiir Şehir Kudüs' başlıklı Liseler Arası Kudüs Temalı Şiir Yarışması’nda dereceye girenler, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle ödüllerine kavuşacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şiir-Şehir ve Kudüs temalı Türkiye geneli liseler arası şiir yarışması ödül töreni ve şiir dinletisi, Burak Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından 13 Ocak saat 13.30'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Tüm halkın davetli olduğu ve ücretsiz Kudüs ziyareti için katılımcılar arası çekilişin de yapılacağı etkinliğe, Aykut Kuşkaya güzel ezgileri ile renk katacak.

Özel programa katılacak şairler arasında Bestami Yazgan, Şeref Akbaba, Nurettin Durman, Hüseyin Emin Öztürk ve Abdülbaki Kömür'de bulunacak.
 


İlgili Konular Şiir Şehir Kudüs Kudüs Türkiye Yazarlar Birliği Burak Derneği
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Kültür Sanat Haberleri
Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor
Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor...

Burak Derneği TYB İstanbul Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 'Şiir Şehir Kudüs' başlıklı Liseler Arası Kudüs Temalı Şiir Yarışması’nda dereceye girenler, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle ödüllerine kavuşacak.
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