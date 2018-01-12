Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor...

Burak Derneği TYB İstanbul Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 'Şiir Şehir Kudüs' başlıklı Liseler Arası Kudüs Temalı Şiir Yarışması’nda dereceye girenler, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle ödüllerine kavuşacak.
İbrahim Ethem Gören, 6 Ocak Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi, Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın katıldığı programla ilgili izlenimlerini nakletti
TÜRKSOY tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ve Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan Kastamonu, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındırıyor.
Dergilerin 2018 Ocak sayıları bir biri ardına yayınlanmaya devam ediyor. Kültür servisimize ulaşan dergilerle ilgili ikinci haberimiz
Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Osmanlı ve Selçuklu sanatının motiflerini taşlara işleyerek geçmişlerini ayakta tutuyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği "İbn-i Heysem Sinema Okulu" başlıyor
Ahşap yakma sanatı ustası Erbörü, huş ağacından ahşap plakalar üzerine 30 cüz Kur'an-ı Kerim yazdı
Eski bir balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler köy ekonomisine de katkı sağlıyor
Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin "Benim Şehirlerim" sergisi, 9 Ocak'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.
Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"ne hayatını kaybeden Münir Özkul'un silikon heykeli konulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla, fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı.
İbrahim Ethem Gören sanat adamı, “Hocaların hocası” Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ile Kadıköy’deki atölyesinde sanat ve estetik güzellikler üzerine sohbet etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Piri Reis, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları göstermişti." dedi.
YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" çerçevesinde Türkiye'ye gelen 90 genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi ziyaret etti
2018'in girişi ile birlikte Ocak ayının dergileri yayınlanmaya başladı
Nijerya'da "ankara" olarak bilinen geleneksel renkli kumaş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya