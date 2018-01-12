Güncelleme: 15:50, 12 Ocak 2018 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımcı doçentlik kalkıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan, "FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır." dedi.

''FETÖ, BU MİLLETİN ÇOCUKLARINA YAPTIĞI KÖTÜLÜKLE GELECEĞİMİZİ GASBETMİŞTİR''

Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti ülkemizin en parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin bulmuştu. Yıllar boyunca her Milli Eğitim Bakanı'na ilk talimatım dershaneleri kapatın olmuştur. Buna rağmen dershanelerin varlığının sürdürmesi sağlanmıştır. Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır.

YARDIMCI DOÇENTLİK KALKIYOR

Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı. Yakın çevremde ahbaplarım akrabalarım var. Dinlediğimde ben de tatmin olmazdım. Yardımcı doçentliğin siyasi bir karar olduğunu bilirdim. Gönül almak. Bunun için yapıldığı belliydi. Bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilecek bir çalışma yapalım. YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz. Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan kazanan doçentliğe gidecek.

'BİLİM ÖZGÜR ZİHİN DEMEKTİR'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur."