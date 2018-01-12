Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımcı doçentlik kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmenin mümkün olduğunu söyledi.
Erdoğan, "FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır." dedi.
Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti ülkemizin en parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin bulmuştu. Yıllar boyunca her Milli Eğitim Bakanı'na ilk talimatım dershaneleri kapatın olmuştur. Buna rağmen dershanelerin varlığının sürdürmesi sağlanmıştır. Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır.
Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı. Yakın çevremde ahbaplarım akrabalarım var. Dinlediğimde ben de tatmin olmazdım. Yardımcı doçentliğin siyasi bir karar olduğunu bilirdim. Gönül almak. Bunun için yapıldığı belliydi. Bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilecek bir çalışma yapalım. YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz. Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan kazanan doçentliğe gidecek.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur."
İLKE Derneği merkezinde düzenlenen toplantıya Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Serhan Afacan konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda, Afacan tarafından İLKE Politika Notları kapsamında hazırlanan “Türkiye - İran İlişkilerini Yeniden Düşünmek” başlıklı bir sunum yapıldı
697 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar başvurabilecek.
Ankara merkezli 16 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen, FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan okullarda çalışan 70 öğretmenden 28'i yakalandı.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı. Bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilecek bir çalışma yapalım. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz'. Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Hakim ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz bir aday çıkaracağız ve çıkaracağımız adayın Türkiye'de her kesimi tatmin edecek bir aday olmasına da itina göstereceğiz" dedi
Kayseri merkezli operasyonda örgütün sözde "tarım bakanı"nın da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Erdoğan, Fransa ziyareti sırasında bir araya geldiği Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti
İzmir’in Urla ilçesinde denize fuel-oil sızması sonucu çevre kirliliği oluştu, ekipler yakıtı temizlemek için çalışma başlattı
Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kaldırılmasına karar verildi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen 4 askeri araç Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Yeni yayımlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kamu görevlisi göreve iade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı