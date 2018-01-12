GÃ¼ncelleme: 15:59, 12 Ocak 2018 Cuma

Filistin 16 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸehitlerini uÄŸurladÄ±





Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerininÂ GazzeÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Emir Abdulhamid Ebu Musaid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Ebu Musaid iÃ§in Gazze'deki El-Megazi MÃ¼lteci KampÄ±'nda dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Ebu Musaid'in naaÅŸÄ± kamptaki "BÃ¼yÃ¼k Cami"de kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kampÄ±n kabristanlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi. Ebu Musaid, Ä°srail askerlerinin El-Beric MÃ¼lteci KampÄ±'nÄ±n doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sonucu gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurularak ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. BATI ÅžERÄ°A ÅžEHÄ°DÄ°NÄ° UÄžURLADIÂ Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Â Ã–zel Nablus Hastanesinden teslim alÄ±nan Kaynu'nun naaÅŸÄ±, Irak Burin kÃ¶yÃ¼ne getirildi. YÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Filistin bayraklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reninde sÄ±k sÄ±k intikam sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Kaynu'nun naaÅŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶yÃ¼n mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi. Kaynu, Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kentine baÄŸlÄ± Irak Burin kÃ¶yÃ¼ndeki mÃ¼dahalesinde vurulmuÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Nablus Hastanesinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 6 AralÄ±k'tan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ± gÃ¶sterilere sahne oluyor.Â Â Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.