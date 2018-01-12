Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre, Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışına dönecek, aynı gün akşam saatlerine kadar devam edecek. Ankara'daki kar yağışının yerde örtü bırakacağı ön görülüyor.
Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar ve pazartesi günü azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
İstanbul'da hafta sonunda yağışlar, kuvvetli poyrazla genellikle hafif yağmur şeklinde görülecek, pazar günü akşam saatlerinde ve pazartesi günü ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olacak. Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise hava genellikle çok bulutlu olacak.
Pazar günü görülecek kar yağışı il merkezinde yerde kar örtüsü bırakmayacak. Rüzgar, hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esecek.
İzmir'de ise cumartesi günü sabah saatlerinde tekrar başlayacak sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.
Pazar ve pazartesi günleri kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının ve sıcaklık düşüşünün oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi istendi.
İLKE Derneği merkezinde düzenlenen toplantıya Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Serhan Afacan konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda, Afacan tarafından İLKE Politika Notları kapsamında hazırlanan “Türkiye - İran İlişkilerini Yeniden Düşünmek” başlıklı bir sunum yapıldı
697 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar başvurabilecek.
Ankara merkezli 16 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen, FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan okullarda çalışan 70 öğretmenden 28'i yakalandı.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı. Bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilecek bir çalışma yapalım. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz'. Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Hakim ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz bir aday çıkaracağız ve çıkaracağımız adayın Türkiye'de her kesimi tatmin edecek bir aday olmasına da itina göstereceğiz" dedi
Kayseri merkezli operasyonda örgütün sözde "tarım bakanı"nın da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Erdoğan, Fransa ziyareti sırasında bir araya geldiği Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti
İzmir’in Urla ilçesinde denize fuel-oil sızması sonucu çevre kirliliği oluştu, ekipler yakıtı temizlemek için çalışma başlattı
Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kaldırılmasına karar verildi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen 4 askeri araç Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Yeni yayımlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kamu görevlisi göreve iade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı