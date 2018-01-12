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19:41, 12 Ocak 2018 Cuma
Hava Durumu
Güncelleme: 16:19, 12 Ocak 2018 Cuma

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Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre, Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışına dönecek, aynı gün akşam saatlerine kadar devam edecek. Ankara'daki kar yağışının yerde örtü bırakacağı ön görülüyor.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar ve pazartesi günü azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

İstanbul'da hafta sonunda yağışlar, kuvvetli poyrazla genellikle hafif yağmur şeklinde görülecek, pazar günü akşam saatlerinde ve pazartesi günü ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olacak. Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise hava genellikle çok bulutlu olacak.

Pazar günü görülecek kar yağışı il merkezinde yerde kar örtüsü bırakmayacak. Rüzgar, hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esecek.

İzmir'de ise cumartesi günü sabah saatlerinde tekrar başlayacak sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.

Pazar ve pazartesi günleri kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının ve sıcaklık düşüşünün oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi istendi.



İlgili Konular hava sıcaklıkları meteoroloji
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