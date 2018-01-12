FETÖ şüphelisi 28 öğretmene gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımcı doçentlik kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı. Bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilecek bir çalışma yapalım. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz'. Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak' dedi.