GÃ¼ncelleme: 17:18, 12 Ocak 2018 Cuma

CDU/CSU ve SPD asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in anlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'daÂ Hristiyan Demokrat Birlik PartiÂ (CDU),Â Hristiyan Sosyal Birlik PartiÂ (CSU) ileÂ Sosyal Demokrat PartininÂ (SPD), 7 Ocak'ta baÅŸlayan koalisyon Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ koalisyon hÃ¼kÃ¼metiÂ iÃ§in asÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§me kararÄ± aldÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ÃœÃ§ parti lideri, SPD Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada 5 gÃ¼n boyunca uzun uzun Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bulunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak 3 partinin asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§meye karar verdiklerini ifade etti.

SPD lideriÂ Martin Schulz, nazik geÃ§en Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler nedeniyle CDU Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÂ Angela MerkelÂ ve CSU Genel BaÅŸkanÄ±Â Horst Seehofer'e teÅŸekkÃ¼r ederek Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonucunu "mÃ¼kemmel bir baÅŸarÄ±" olarak niteledi.

CDU Genel BaÅŸkanÄ±Â Angela MerkelÂ de Ã§ok sÄ±kÄ±, ciddi ve derin Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunduklarÄ±na dikkati Ã§ekerek, ''HazÄ±rlanan sonuÃ§ belgesi ne kadar ciddi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ve bu yasama dÃ¶neminde gelecek 10 yÄ±lda Ã¼lkemizde en iyi ÅŸekilde yaÅŸanmasÄ± iÃ§in gereken koÅŸullarÄ± hazÄ±rlamamÄ±z noktasÄ±nda nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da bir gÃ¶stergesi.'' ifadesini kullandÄ±.

CSU lideri Seehofer de Ã§Ä±kan sonuÃ§tan Ã§ok memnun olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak bugÃ¼n siyasetin Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸarabileceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

MutabÄ±k kalÄ±nan sonuÃ§ belgesine gÃ¶re sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n aile birleÅŸimiyle Ã¼lkeye gelmelerinde aylÄ±k bin kiÅŸilik kota uygulanacak, iki Almanya'nÄ±n birleÅŸmesinden sonra konulan dayanÄ±ÅŸma vergisinde indirime gidilecek, iÅŸsizlik sigorta primleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.

"TÃœRKÄ°YE Ã–NEMLÄ° BÄ°R MÃœTTEFÄ°K VE KOMÅžU"

Belgede TÃ¼rkiye'yi ilgilendiren baÅŸlÄ±kta ise TÃ¼rkiye'nin AB sÃ¼recinde yeni fasÄ±l aÃ§Ä±lmamasÄ± ve aÃ§Ä±lan fasÄ±llarÄ±n da kapanmayacaÄŸÄ± belirtilerek, ''TÃ¼rkiye Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iliÅŸkilere sahip olduÄŸumuz Ã¶nemli bir mÃ¼ttefik ve komÅŸu. Demokrasi, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve insan haklarÄ± durumu kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi iÃ§in (AB) mÃ¼zakerelerde aÃ§Ä±lan fasÄ±l kapatÄ±lmayacak yeni bir fasÄ±l da aÃ§Ä±lmayacak. TÃ¼rkiye gereken yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi sÃ¼rece vize serbestisi olmayacak ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi gÃ¼ncellenmeyecek.'' ifadeleri yer aldÄ±.

SPD 21 Ocakâ€™ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay dÃ¼zenleyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¼yeleriyle deÄŸerlendirecek. Buradan Ã§Ä±kacak karara gÃ¶re resmi olarak koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸlayÄ±p baÅŸlamayacaÄŸÄ± kesinleÅŸecek. Ancak gÃ¶zlemciler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± konusunda parti delegelerinin de onay vereceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yÄ±llarÄ±nda Merkel liderliÄŸinde "bÃ¼yÃ¼k koalisyon" ile yÃ¶netilmiÅŸti.