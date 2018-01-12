CDU/CSU ve SPD asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Almanya'daÂ Hristiyan Demokrat Birlik PartiÂ (CDU),Â Hristiyan Sosyal Birlik PartiÂ (CSU) ileÂ Sosyal Demokrat PartininÂ (SPD), 7 Ocak'ta baÅŸlayan koalisyon Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ koalisyon hÃ¼kÃ¼metiÂ iÃ§in asÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§me kararÄ± aldÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
ÃœÃ§ parti lideri, SPD Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada 5 gÃ¼n boyunca uzun uzun Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bulunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak 3 partinin asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§meye karar verdiklerini ifade etti.
SPD lideriÂ Martin Schulz, nazik geÃ§en Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler nedeniyle CDU Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÂ Angela MerkelÂ ve CSU Genel BaÅŸkanÄ±Â Horst Seehofer'e teÅŸekkÃ¼r ederek Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonucunu "mÃ¼kemmel bir baÅŸarÄ±" olarak niteledi.
CDU Genel BaÅŸkanÄ±Â Angela MerkelÂ de Ã§ok sÄ±kÄ±, ciddi ve derin Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunduklarÄ±na dikkati Ã§ekerek, ''HazÄ±rlanan sonuÃ§ belgesi ne kadar ciddi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ve bu yasama dÃ¶neminde gelecek 10 yÄ±lda Ã¼lkemizde en iyi ÅŸekilde yaÅŸanmasÄ± iÃ§in gereken koÅŸullarÄ± hazÄ±rlamamÄ±z noktasÄ±nda nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da bir gÃ¶stergesi.'' ifadesini kullandÄ±.
CSU lideri Seehofer de Ã§Ä±kan sonuÃ§tan Ã§ok memnun olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak bugÃ¼n siyasetin Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸarabileceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.
MutabÄ±k kalÄ±nan sonuÃ§ belgesine gÃ¶re sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n aile birleÅŸimiyle Ã¼lkeye gelmelerinde aylÄ±k bin kiÅŸilik kota uygulanacak, iki Almanya'nÄ±n birleÅŸmesinden sonra konulan dayanÄ±ÅŸma vergisinde indirime gidilecek, iÅŸsizlik sigorta primleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.
Belgede TÃ¼rkiye'yi ilgilendiren baÅŸlÄ±kta ise TÃ¼rkiye'nin AB sÃ¼recinde yeni fasÄ±l aÃ§Ä±lmamasÄ± ve aÃ§Ä±lan fasÄ±llarÄ±n da kapanmayacaÄŸÄ± belirtilerek, ''TÃ¼rkiye Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iliÅŸkilere sahip olduÄŸumuz Ã¶nemli bir mÃ¼ttefik ve komÅŸu. Demokrasi, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve insan haklarÄ± durumu kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi iÃ§in (AB) mÃ¼zakerelerde aÃ§Ä±lan fasÄ±l kapatÄ±lmayacak yeni bir fasÄ±l da aÃ§Ä±lmayacak. TÃ¼rkiye gereken yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi sÃ¼rece vize serbestisi olmayacak ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi gÃ¼ncellenmeyecek.'' ifadeleri yer aldÄ±.
SPD 21 Ocakâ€™ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay dÃ¼zenleyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¼yeleriyle deÄŸerlendirecek. Buradan Ã§Ä±kacak karara gÃ¶re resmi olarak koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸlayÄ±p baÅŸlamayacaÄŸÄ± kesinleÅŸecek. Ancak gÃ¶zlemciler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± konusunda parti delegelerinin de onay vereceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.
Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yÄ±llarÄ±nda Merkel liderliÄŸinde "bÃ¼yÃ¼k koalisyon" ile yÃ¶netilmiÅŸti.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.
BESA Hareketiâ€™nde son gÃ¼nlerde meydana gelen geliÅŸmelerde medyada adÄ± Ã§ok sÄ±k anÄ±lan Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan gÃ¶Ã§ eden aileler iÃ§in Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusin'e kurulan Ã§adÄ±r kampÄ± tamamlanarak, 200 aile yerleÅŸtirildi." dedi.
Myanmar'Ä±n orta kesimlerinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Fransa, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi iÅŸgal birimlerinde bin 100 yeni konut inÅŸa etme planÄ±na dair kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Tataristan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±: TÃ¼rk HalklarÄ±nÄ±n Dili, EdebiyatÄ±, Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ndeki Meseleler" konulu 9.UluslararasÄ± TÃ¼rkoloji KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek
BM Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ McGoldrick, Husilerden, KÄ±zÄ±ldeniz'de uluslararasÄ± deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmekten vazgeÃ§melerini istedi