GÃ¼ncelleme: 17:57, 12 Ocak 2018 Cuma

Londra ziyaretini iptal eden Trump 'mesajÄ± almÄ±ÅŸ'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LondraÂ Belediye BaÅŸkanÄ±Â SadÄ±k Han, ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n ziyaretinin iptaliyle ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Han, "BaÅŸkan Trump, Amerika ve AmerikalÄ±larÄ± Ã§ok seven ve beÄŸenen birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin kapsayÄ±cÄ±lÄ±k, Ã§eÅŸitlilik ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.

Londra Belediye BaÅŸkanÄ±, Trump'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay kentlerine gelmesi halinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l kitlesel protestolarla karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±na dair ÅŸÃ¼phe bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'i de eleÅŸtiren Han, iptal kararÄ±nÄ±n May'in Trump'Ä± resmi ziyaret iÃ§in aceleci bir ÅŸekilde davet etmekle ne kadar hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu kaydetti.

JOHNSON, TRUMP'IN ZÄ°YARETÄ°NÄ° SAVUNDU

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson da geliÅŸmelere iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ABD'nin Ã¼lkesindeki en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mcÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Johnson, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partili Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han ile Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i "bu Ã¶nemli iliÅŸkiyi riske atmakta kararlÄ± olmakla" suÃ§layarak, "ABD-Ä°ngiltere iliÅŸkilerinin belediye sarayÄ±ndaki bazÄ± ÅŸatafatlÄ± papaÄŸanlar yÃ¼zÃ¼nden tehlikeye atÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." dedi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise ABD ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve derin ortaklÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, Trump'Ä±n iptal ettiÄŸi ziyaretin sadece ABD'nin Londra'daki yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirme odaklÄ± olduÄŸunu ve BaÅŸbakan Theresa May'in Trump'a yaptÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± resmi ziyaret davet iÃ§inse henÃ¼z bir tarih aÃ§Ä±klanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ada basÄ±nÄ± ayrÄ±ca Trump'Ä±n ziyareti iptal kararÄ±nda, Ã¼lkede yapÄ±lacak Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin de etkili olmuÅŸ olabileceÄŸini yazdÄ±. SÃ¶z konusu elÃ§ilik aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'un gerÃ§ekleÅŸtirmesinin beklendiÄŸini aktardÄ±.