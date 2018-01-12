GÃ¼ncelleme: 18:35, 12 Ocak 2018 Cuma

'Devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ± halkÄ±n rÄ±zasÄ± olmalÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ranÂ Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â HÃ¼seyin Nakavi HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Tahran'dakiÂ cuma hutbesiÂ Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°ran'da 28 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren protestolara deÄŸinen HÃ¼seyni, "Meclis, hÃ¼kÃ¼met ve tÃ¼m kurumlarÄ±mÄ±zla bundan bÃ¶yle daha uyanÄ±k davranmalÄ± ve halkÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±z faaliyetlerin merkezine yerleÅŸtirmeliyiz." dedi.

HÃ¼seyni, halkÄ±n itirazlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ± ve gÃ¶stericiler tarafÄ±ndan dile getirilen sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§aba sarf edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Ekonomik konularda da halkÄ±n taleplerini yerine getirmek iÃ§in hÃ¼kÃ¼met ve meclisin birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden HÃ¼seyni, "GÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±yla fÄ±rsatÃ§Ä± dÃ¼ÅŸmanlar da sahaya indi. HalkÄ±n hoÅŸnutsuzluÄŸuna yol aÃ§an yetkililer, aslÄ±nda bu dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sÃ¼renlerdir." diye konuÅŸtu.

Ekonominin geliÅŸmesi ve iÅŸ imkÃ¢nlarÄ± oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±n gelecek yÄ±lÄ±n bÃ¼tÃ§esinde yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan HÃ¼seyni, "Kamuoyunun rÄ±zasÄ±, iÅŸ imkÃ¢nlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ± ve enflasyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine yol aÃ§acak bir bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

HÃ¼seyni, halkÄ±n itiraz etme hakkÄ±na sahip olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.