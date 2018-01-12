GÃ¼ncelleme: 19:34, 12 Ocak 2018 Cuma

Ä°srail dÃ¼nya genelindeki 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatÄ±yor





Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailâ€™in Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re,Â Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi gereÄŸi 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatacak. HÃ¼kÃ¼met, ayrÄ±caÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 140 gÃ¶revliyi de emekliliÄŸe teÅŸvik edecek. Haberde kapatÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 7 diplomatik temsilciliÄŸin hangi Ã¼lkelerde bulunduÄŸuna iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±ya yer verilmezken, sÃ¶z konusu temsilciliklerin 3 yÄ±l iÃ§erisinde kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. KapatÄ±lacak olan temsilciliklerden bazÄ±larÄ±nÄ±n ABDâ€™de olduÄŸuna iÅŸaret edilen haberde, Ä°srailâ€™in ABDâ€™de 9 diplomatik temsilciliÄŸinin bulunduÄŸu ve bu temsilciliklerin yÄ±llÄ±k maliyetinin 3,4 ila 4,4 milyon dolar olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±. Haberde, Ä°srailâ€™in aralarÄ±nda Kanada, Brezilya, TÃ¼rkiye, Almanyaâ€™nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± Ã¼lkelerde bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin yanÄ± sÄ±ra birden fazla diplomatik misyonla temsil edildiÄŸine dikkat Ã§ekildi.

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