GÃ¼ncelleme: 20:33, 12 Ocak 2018 Cuma

Macaristan ve Romanya arasÄ±nda 'bayrak' krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ±Â Peter Szijjarto, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ''Romanya'nÄ±n halihazÄ±rdaki baÅŸbakanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, bir ulusal topluluÄŸu, onlarÄ±n temsilcilerini idamla tehdit etti. Bu kesinlikle kabul edilemez. Avrupa'ya, Avrupa'nÄ±n deÄŸerlerine ve 21. yÃ¼zyÄ±la kesinlikle uygun deÄŸil.'' ifadelerini kullandÄ±.

Szijjarto, Macar hÃ¼kÃ¼metinin Romanya'da yaÅŸayan Macar azÄ±nlÄ±kla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ±ya dayanan bir iÅŸ birliÄŸi kurmak istediÄŸini kaydetti.

Konu ile ilgili Romanya'nÄ±n BudapeÅŸte BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Szijjarto, olayÄ±n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± iÃ§in Romanya BaÅŸbakanÄ± ve hÃ¼kÃ¼metinin adÄ±m atmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Romanya'da yaÅŸayan Macar azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶zerlik giriÅŸimlerine cevaben yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Daha Ã¶nce bayrak asÄ±lmak istendiÄŸinde de aynÄ± cevabÄ± vermiÅŸtim. O zaman da sÃ¶ylediÄŸim gibi, eÄŸer o bayrak rÃ¼zgarda dalgalanÄ±rsa hemen yanÄ±nda yerel sorumlularÄ± da sallanacaktÄ±r.'' ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Macaristan, 1920 tarihli Triyanon AnlaÅŸmasÄ± ile topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kaybetmiÅŸ ve Romanya, Ukrayna, Slovakya ve SÄ±rbistan'da Macar azÄ±nlÄ±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Romanya'da yaklaÅŸÄ±k 1 milyon Macar azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Romanya hÃ¼kÃ¼meti ise MacarlarÄ±n Ã¶zeklik ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yolunu aÃ§acak adÄ±mlara karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.