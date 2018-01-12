Trump, Ä°ran kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a nÃ¼kleer anlaÅŸma kapsamÄ±nda saÄŸlanan yaptÄ±rÄ±m muafiyetini "son kez" uzattÄ±.
AmerikalÄ± yetkililer, Beyaz Saray'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya yÃ¶nelik kararÄ±nÄ± basÄ±n mensuplarÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdikleri telekonferansta aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin maddesini iptal etmeyeceÄŸini bildiren yetkililer, Ã¼lkeye saÄŸlanan yaptÄ±rÄ±m muafiyetinin 120 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Teknik sorunlar nedeniyle sÄ±k sÄ±k kesilen telekonferansta, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ÅŸimdilik devam edeceÄŸi anlamÄ±na gelen uzatma kararÄ±nÄ±n "son kez" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â vurgulandÄ±.
Ä°sminin aÃ§Ä±klanmamasÄ± ÅŸartÄ±yla konuÅŸan bir yetkili, "Bu, eÄŸer anlaÅŸmaya varÄ±lmazsa, Trump'Ä±n son uzatma kararÄ± olacak." ifadesini kullandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, selefi Barack Obama'nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Ã¼lkesi aÃ§Ä±sÄ±ndan "korkunÃ§ bir anlaÅŸma" olduÄŸu iÃ§in ya yeniden dÃ¼zenlenmesi ya da iptal edilmesi gerektiÄŸini savunuyordu.
Trump yÃ¶netiminin, Ä°ran'a yÃ¶nelik nÃ¼kleer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n muafiyet sÃ¼resini uzatma kararÄ± alÄ±rken, eÅŸ zamanlÄ± olarak Ã¼lkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirmesi dikkati Ã§ekti.
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netimin nÃ¼kleer anlaÅŸmaya yÃ¶nelik kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Ä°ran'da insan haklarÄ± ihlalleri, sansÃ¼r ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiÄŸi gerekÃ§esiyle 14 kiÅŸi ve kuruluÅŸa yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Feeley, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menler iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "iÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden geliyorlar." ifadesi Ã¼zerine istifa etti.
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, yÄ±lÄ±n ilk 11 gÃ¼nÃ¼nde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. GeÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 5 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Yunan meclisinde oylanmasÄ± beklenen "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini protesto eden gÃ¶stericiler ve polis arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto,''Romanya'nÄ±n halihazÄ±rdaki baÅŸbakanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, bir ulusal topluluÄŸu, onlarÄ±n temsilcilerini idamla tehdit etti. Bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.