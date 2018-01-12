GÃ¼ncelleme: 22:24, 12 Ocak 2018 Cuma

Trump, Ä°ran kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a nÃ¼kleer anlaÅŸma kapsamÄ±nda saÄŸlanan yaptÄ±rÄ±m muafiyetini "son kez" uzattÄ±. AmerikalÄ± yetkililer, Beyaz Saray'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya yÃ¶nelik kararÄ±nÄ± basÄ±n mensuplarÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdikleri telekonferansta aÃ§Ä±kladÄ±. ABD'nin Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin maddesini iptal etmeyeceÄŸini bildiren yetkililer, Ã¼lkeye saÄŸlanan yaptÄ±rÄ±m muafiyetinin 120 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Teknik sorunlar nedeniyle sÄ±k sÄ±k kesilen telekonferansta, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ÅŸimdilik devam edeceÄŸi anlamÄ±na gelen uzatma kararÄ±nÄ±n "son kez" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â vurgulandÄ±. Ä°sminin aÃ§Ä±klanmamasÄ± ÅŸartÄ±yla konuÅŸan bir yetkili, "Bu, eÄŸer anlaÅŸmaya varÄ±lmazsa, Trump'Ä±n son uzatma kararÄ± olacak." ifadesini kullandÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, selefi Barack Obama'nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Ã¼lkesi aÃ§Ä±sÄ±ndan "korkunÃ§ bir anlaÅŸma" olduÄŸu iÃ§in ya yeniden dÃ¼zenlenmesi ya da iptal edilmesi gerektiÄŸini savunuyordu. ABD HAZÄ°NE BAKANLIÄžI Ä°RAN'A YENÄ° YAPTIRIMLARI AÃ‡IKLADI Trump yÃ¶netiminin, Ä°ran'a yÃ¶nelik nÃ¼kleer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n muafiyet sÃ¼resini uzatma kararÄ± alÄ±rken, eÅŸ zamanlÄ± olarak Ã¼lkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirmesi dikkati Ã§ekti. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netimin nÃ¼kleer anlaÅŸmaya yÃ¶nelik kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Ä°ran'da insan haklarÄ± ihlalleri, sansÃ¼r ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiÄŸi gerekÃ§esiyle 14 kiÅŸi ve kuruluÅŸa yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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