GÃ¼ncelleme: 02:50, 13 Ocak 2018 Cumartesi

ABD'nin Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nden 'Trump' istifasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ John Feeley, ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menler iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "iÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden geliyorlar." ifadesi Ã¼zerine istifa etti.

Amerikan basÄ±nÄ±nda ve sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re, Feeley, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu istifa mektubunda, bundan bÃ¶yle ilkeleri gereÄŸi Trump yÃ¶netimine hizmet edemeyeceÄŸini belirtti.

Feeley'in mektubunda, "Bir takÄ±m politikalara katÄ±lmasam bile baÅŸkana ve yÃ¶netimine, apolitik bir Ã¼slup iÃ§inde baÄŸlÄ±lÄ±kla hizmet edeceÄŸine dair bir yemini imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitimcilerinin bunu yapamayacaÄŸÄ±na kanaat getirirse onuruna yakÄ±ÅŸanÄ±n istifa etmek olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a dile getirdiÄŸini, bunun zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini" yazdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BakanlÄ±k, Feeley'in gÃ¶revden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± doÄŸrularken, "9 Mart itibarÄ±yla ÅŸahsi nedenlerle emekliye ayrÄ±lmaya" karar verdiÄŸini bildirdi.

John Feeley, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama yÃ¶netimi sÄ±rasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine atanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray'daki bir toplantÄ±da bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menleri eleÅŸtirerek "Ä°ÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden geliyorlar." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

BasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, CumhuriyetÃ§i GÃ¼ney Carolina SenatÃ¶rÃ¼ Lindsey Graham ve Demokrat Illinois SenatÃ¶rÃ¼ Dick Durbin'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Trump'Ä±n, "Neden bu iÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden insanlarÄ±n buraya gelmesini isteyelim. NorveÃ§'ten daha fazla gÃ¶Ã§men almalÄ±yÄ±z." dediÄŸi belirtilmiÅŸti.