Yunanistan'da

MÃ¼cadeleci Ä°ÅŸÃ§iler Cephesinin (PAME) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, Omonia Meydan'Ä±nda toplanan binlerce gÃ¶sterici, Yunan meclisinin bulunduÄŸu Sintagma MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
HÃ¼kÃ¼metin ekonomi politikalarÄ±na karÅŸÄ± slogan atan gÃ¶stericiler, "Bizi aÃ§maza sÃ¼rÃ¼klÃ¼yorsunuz" yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±.
Bu arada bir grup gÃ¶stericinin, meclis bahÃ§esine girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine arbede yaÅŸandÄ±. Ellerindeki flama ve sopalarla saldÄ±ran gÃ¶stericilere polis, cop ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahalede bulundu.
BirÃ§ok kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi olaylarda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan olmadÄ±.
Ã–te yandan, pazartesi gÃ¼nÃ¼ mecliste oylanacak ve grev kararlarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmayÄ± da iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Atina metrosu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, gemiciler ve doktorlar 24 saatlik greve gitti.
Grev sebebiyle metro ve tramvay seferleri yapÄ±lamazken ÅŸehirde sabah saatlerinde trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.
Yunan Denizciler Federasyonuna (PNO) baÄŸlÄ± liman Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ bÄ±rakmasÄ± nedeniyle gemi seferleri dÃ¼zenlenemedi.
Ãœlke genelinde ise doktorlarÄ±n grevi nedeniyle kamu hastanelerinin yalnÄ±zca acil servisleri hizmet veriyor.
Yunanistan ve kreditÃ¶rleri arasÄ±ndaki kurtarma paketi programÄ± kapsamÄ±nda talep edilen yeni kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerinin pazartesi gÃ¼nÃ¼ mecliste oylanmasÄ± bekleniyor.
Toplam 86 milyar avroluk 3'Ã¼ncÃ¼ kurtarma paketine imza atan Yunanistan iÃ§in, sÃ¶z konusu reform deÄŸerlendirme sÃ¼recinin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 4,5 milyar avroluk kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
ABD'nin Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Feeley, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menler iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "iÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden geliyorlar." ifadesi Ã¼zerine istifa etti.
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, yÄ±lÄ±n ilk 11 gÃ¼nÃ¼nde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. GeÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 5 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Yunan meclisinde oylanmasÄ± beklenen "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini protesto eden gÃ¶stericiler ve polis arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto,''Romanya'nÄ±n halihazÄ±rdaki baÅŸbakanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, bir ulusal topluluÄŸu, onlarÄ±n temsilcilerini idamla tehdit etti. Bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.