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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:41, 13 Ocak 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:15, 13 Ocak 2018 Cumartesi

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Yunanistan'da "kemer sÄ±kma" karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steride arbede
Yunanistan'da

Yunan meclisinde oylanmasÄ± beklenen "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini protesto eden gÃ¶stericiler ve polis arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃ¼cadeleci Ä°ÅŸÃ§iler Cephesinin (PAME) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, Omonia Meydan'Ä±nda toplanan binlerce gÃ¶sterici, Yunan meclisinin bulunduÄŸu Sintagma MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

HÃ¼kÃ¼metin ekonomi politikalarÄ±na karÅŸÄ± slogan atan gÃ¶stericiler, "Bizi aÃ§maza sÃ¼rÃ¼klÃ¼yorsunuz" yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±.

Bu arada bir grup gÃ¶stericinin, meclis bahÃ§esine girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine arbede yaÅŸandÄ±. Ellerindeki flama ve sopalarla saldÄ±ran gÃ¶stericilere polis, cop ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahalede bulundu.

BirÃ§ok kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi olaylarda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan olmadÄ±.

BÄ°RÃ‡OK ALANDA 24 SAATÄ°K GREV

Ã–te yandan, pazartesi gÃ¼nÃ¼ mecliste oylanacak ve grev kararlarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmayÄ± da iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Atina metrosu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, gemiciler ve doktorlar 24 saatlik greve gitti.

Grev sebebiyle metro ve tramvay seferleri yapÄ±lamazken ÅŸehirde sabah saatlerinde trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.

Yunan Denizciler Federasyonuna (PNO) baÄŸlÄ± liman Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ bÄ±rakmasÄ± nedeniyle gemi seferleri dÃ¼zenlenemedi.

Ãœlke genelinde ise doktorlarÄ±n grevi nedeniyle kamu hastanelerinin yalnÄ±zca acil servisleri hizmet veriyor.

Yunanistan ve kreditÃ¶rleri arasÄ±ndaki kurtarma paketi programÄ± kapsamÄ±nda talep edilen yeni kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerinin pazartesi gÃ¼nÃ¼ mecliste oylanmasÄ± bekleniyor.

Toplam 86 milyar avroluk 3'Ã¼ncÃ¼ kurtarma paketine imza atan Yunanistan iÃ§in, sÃ¶z konusu reform deÄŸerlendirme sÃ¼recinin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 4,5 milyar avroluk kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



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