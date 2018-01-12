GÃ¼ncelleme: 02:20, 13 Ocak 2018 Cumartesi

'2018 Akdeniz'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã¶lÃ¼mcÃ¼l baÅŸladÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (IOM), yÄ±lÄ±n ilk 11 gÃ¼nÃ¼nde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ bildirdi.

IOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gerÃ§ekten (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in) Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ± oldu." ifadesini kullandÄ±.

Millman, 1-11 Ocak arasÄ±nda 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa kÄ±yÄ±larÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Akdeniz sularÄ±nda can verdiÄŸini belirterek bu rotada geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.

Deniz yoluyla bu yÄ±l Avrupa'ya bin 476 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi bilgisini paylaÅŸan Millman, bunlarÄ±n 577'sinin Ä°talya, 614'Ã¼nÃ¼n Yunanistan ve 285'inin de Ä°spanya sahillerine ayak bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Millman, geÃ§en yÄ±l ise bu dÃ¶nemde toplam bin 159 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa'ya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Millman, geÃ§en pazartesi Libya'dan Akdeniz'i geÃ§erek Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 150 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni taÅŸÄ±yan lastik botun batmasÄ± sonucu 64 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n boÄŸulmasÄ±nÄ±n yÄ±lÄ±n ÅŸu ana kadarki en bÃ¼yÃ¼kÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â faciasÄ± olduÄŸunu kaydetti.

BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ William Spindler ise uluslarasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in aile birleÅŸimi de dahil yeni gÃ¼venli alternatifler Ã¼retilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

IOM'e gÃ¶re, 2017'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yarÄ± yarÄ±ya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± da Akdeniz'deÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.