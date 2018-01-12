'2018 Akdeniz'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã¶lÃ¼mcÃ¼l baÅŸladÄ±'

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (IOM), yÄ±lÄ±n ilk 11 gÃ¼nÃ¼nde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ bildirdi.
IOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gerÃ§ekten (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in) Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ± oldu." ifadesini kullandÄ±.
Millman, 1-11 Ocak arasÄ±nda 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa kÄ±yÄ±larÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Akdeniz sularÄ±nda can verdiÄŸini belirterek bu rotada geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.
Deniz yoluyla bu yÄ±l Avrupa'ya bin 476 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi bilgisini paylaÅŸan Millman, bunlarÄ±n 577'sinin Ä°talya, 614'Ã¼nÃ¼n Yunanistan ve 285'inin de Ä°spanya sahillerine ayak bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Millman, geÃ§en yÄ±l ise bu dÃ¶nemde toplam bin 159 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa'ya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
Millman, geÃ§en pazartesi Libya'dan Akdeniz'i geÃ§erek Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 150 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni taÅŸÄ±yan lastik botun batmasÄ± sonucu 64 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n boÄŸulmasÄ±nÄ±n yÄ±lÄ±n ÅŸu ana kadarki en bÃ¼yÃ¼kÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â faciasÄ± olduÄŸunu kaydetti.
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ William Spindler ise uluslarasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in aile birleÅŸimi de dahil yeni gÃ¼venli alternatifler Ã¼retilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
IOM'e gÃ¶re, 2017'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yarÄ± yarÄ±ya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± da Akdeniz'deÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin Panama BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Feeley, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menler iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "iÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden geliyorlar." ifadesi Ã¼zerine istifa etti.
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, yÄ±lÄ±n ilk 11 gÃ¼nÃ¼nde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. GeÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 5 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Yunan meclisinde oylanmasÄ± beklenen "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini protesto eden gÃ¶stericiler ve polis arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto,''Romanya'nÄ±n halihazÄ±rdaki baÅŸbakanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, bir ulusal topluluÄŸu, onlarÄ±n temsilcilerini idamla tehdit etti. Bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 2019 bÃ¼tÃ§esi Ã§erÃ§evesinde 7 diplomatik temsilciliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°ran Meclisi DÄ±ÅŸ Politika ve Milli GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyni, devlet ve hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinin odak noktasÄ±nÄ±n "halkÄ±n rÄ±zasÄ±" olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Han,"BaÅŸkan Trump, birÃ§ok LondralÄ±nÄ±n, kendisinin politikalarÄ± ve uygulamalarÄ±nÄ±n bizim kentimizin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dayalÄ± deÄŸerlerinin tam zÄ±ddÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri mesajÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan asÄ±l koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in planlanan Londra ziyaretini iptal etti.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ebu Musaid iÃ§in ve yine Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Nablus kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
ABD'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelilerinin tutulduÄŸu Guantanamo KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tutuklular, serbest bÄ±rakma iÅŸlemlerini durduran Trump yÃ¶netimini ABD anayasasÄ± ve yasalarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§ladÄ±
Suriye'nin Rakka kentine baÄŸlÄ± Tel Abyad ilÃ§e merkezi ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na, PYD/PKK'yÄ± simgeleyen bÃ¼yÃ¼k bir bez parÃ§asÄ± asÄ±ldÄ±
Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istiÅŸare etti.
Irak merkezÃ® yÃ¶netimi IKYB ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturmak iÃ§in "havalimanlarÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n ve petrol gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± referandumun iptalini" ÅŸart koÅŸuyor.