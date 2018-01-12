GÃ¼ncelleme: 01:45, 13 Ocak 2018 Cumartesi

Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nda 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti



Foto: ArÅŸiv

Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 5 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Esad rejimine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Duma ve Haresta ilÃ§eleri ile Beyt Sava, Misraba, Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, Medyere ve Hammuriye beldelerine yoÄŸun hava ve topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, DoÄŸu Guta gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisinde yer alan ilÃ§e ve beldelere bugÃ¼n de devam eden bombardÄ±manlarda Hammuriye beldesinde 4, Beyt Sava beldesinde ise 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Rejimin Duma ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi dÃ¼nkÃ¼ topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ±nda ise 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.. BÃ¶ylelikle rejim gÃ¼Ã§lerinin son iki gÃ¼ndeki yoÄŸun bombardÄ±manÄ±nda 9 sivil Ã¶ldÃ¼. Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Sivil Savunma ekipleri, yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n enkazÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da sivili canlÄ± olarak kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±. Yaralananlar, Ã§evredeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. AralÄ±ksÄ±z sÃ¼ren hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. SON 15 GÃœNDE 170 SÄ°VÄ°L Ã–LDÃœ Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± bilgiye gÃ¶re, son 15 gÃ¼nde 170 sivil Esed rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma kaynaklarÄ±ndan derlenen bilgilere gÃ¶re, 14 KasÄ±m 2017 tarihinden bu yana DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 5'i sivil savunma gÃ¶revlisi en az 312 sivil can verdi.

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