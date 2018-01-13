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11:18, 13 Ocak 2018 Cumartesi

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Fransa'ya iade edilen Kanadalı profesör serbest bırakıldı
Fransa'ya iade edilen Kanadalı profesör serbest bırakıldı

Paris'te 38 yıl önce bir sinagoga yönelik bombalı saldırının sorumlularından olduğu şüphesiyle Kanada tarafından 2014'te Fransa'ya iade edilen Profesör Hassan Diab, suçlamanın düşmesi üzerine salıverildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada'nın, 1980 yılında 4 kişinin öldüğü Paris'teki sinagog baskınının sorumlularından olduğu şüphesi ile 2014'te Fransa'ya iade ettiği Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Hassan Diab, suçlamaların düşmesi üzerine serbest bırakıldı.

Diab'ın Kanadalı avukatı Donald Bayne, Ottawa'da yaptığı açıklamada, Fransız mahkemesinin Lübnan asıllı Kanada vatandaşı müvekkili hakkındaki terör suçlamalarını düşürdüğünü ve derhal serbest bırakılmasını emreden bir karar verdiğini söyledi.

Bayne, Diab'ın hapisten salıverildiğini ancak yasal bazı zorunlulukların henüz tamamlanmaması nedeniyle Kanada'ya dönmesinin gecikeceğini bildirdi.

Donald Bayne, müvekkiline destek verenlerin "sevinç içinde, rahatlamış ve müteşekkir" olduklarını ifade etti. 64 yaşındaki Diab'ın uçuş yasaklıları listesine alındığını ve Kanada'ya bu listeden çıkarıldıktan sonra dönebileceğini belirten Bayne, Fransız mahkemesindeki jürinin, Hassan Diab'a karşı delillerin ceza mahkemesine sevkini gerektirecek kadar güçlü olmadığına karar verdiğini anlattı.

Avukat Bayne, "Kanada'daki mahkemelerin veremediği karar için bilgelik ve cesaretlerini kullanan Fransız jüri kararına minnettarız." dedi.

Davanın Fransız savcılarının temyize gideceğini ve henüz zafer ilan etmeye hazır olmadıklarını dile getiren Bayne, şöyle konuştu:

"Fransa, terörist saldırılardan öylesine etkilenmiştir ki yasal makamlar ve hükümet, terörle mücadelede çok katıdır ve teröristlere suçlama yönünde herhangi bir yumuşaklık ya da zayıflık belirtisi göstermezler. Müvekkilimin serbest bırakılması, elimizdeki delillerin sağlamlığından ileri gelmektedir. Kanada, Fransa'da kendisi hakkında açılmış bir dava bile olmadan bir Kanada vatandaşını Fransa'ya nasıl iade edebilir? Bu Kanada vatandaşı, aşırı güvenilmez kanıt iddiaları ile Fransa'ya iade edildi ve Kanada mahkemeleri de bunu izledi."

Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi iken Fransız makamlarının talebi üzerine 4 kişinin öldüğü Paris'teki sinagog baskınının sorumlularından olduğu şüphesiyle Kasım 2008'de Quebec'te tutuklanan Hassan Diab, Kanada Yüksek Mahkemesinin davayı reddetmesinden sonra 2014'te Fransa'ya iade edilmişti. Hakkındaki suçlamaları ilk günden itibaren reddeden Diab, saldırı gerçekleştiğinde Fransa'da olmadığını ve o sırada Beyrut'ta bulunduğunu gösteren kanıtlara rağmen tutuklanmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Copernic Caddesi'ndeki Yahudi sinagoguna 3 Ekim 1980 tarihinde düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 46 kişi yaralanmıştı. Sinagog önüne park eden bir motosiklete konulan çantadaki bombanın patladığı sırada, sinagogda Şabat akşamı olduğu için 300'ün üzerinde kişi bulunuyordu.



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