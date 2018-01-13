11:22, 13 Ocak 2018 Cumartesi

KÃ–YDES'le 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ¶ylerin AltyapÄ±sÄ±nÄ±n Desteklenmesi (KÃ–YDES) Projesi ile 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KÃ–YDES Projesi kapsamÄ±nda 2017'de 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki 51 ilde 450 ilÃ§eye YÃ¼ksek Planlama Kurulu (YPK) kararÄ±yla tahsis edilen 900 milyon lira Ã¶denekle 5 bin 31 kilometre asfalt, 297 kilometre beton yol yapÄ±lÄ±rken bin 180 kilometre yol da onarÄ±ldÄ±. KÃ¶y ve mezralarda yaÅŸayan 1 milyon 77 bin 214 kiÈ™iye yol hizmeti verildi.

BakanlÄ±k, iÃ§me suyu yetersiz kÃ¶y ve mezralar iÃ§in de Ã¶denek gÃ¶nderdi. Bu kapsamda toplam bin 810 kÃ¶y ve mezrada iÃ§me suyu kaynaklarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶ylelikle bu yerleÅŸim birimlerinde yaÅŸayan 381 bin 870 aile yeterli iÃ§me suyu imkanÄ±na kavuÅŸturuldu.

KÃ¶y ve mezralarda Ã¶zellikle parke taÅŸÄ± kullanÄ±mÄ±na Ã¶nem verildi. GeÃ§en yÄ±l kÃ¶y ve mezra yol yapÄ±mÄ±nda toplam 2 milyon 201 bin 886 metrekare parke taÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 35 bin 249 metrekÃ¼p taÅŸ duvar, 304 menfez ve 11 kÃ¶prÃ¼ yapÄ±mÄ± tamamlandÄ±.

Proje kapsamÄ±nda, bir gÃ¶let ve 23 yer Ã¼stÃ¼ sulama tesisi tamamlanarak 70 hektar alana hizmet gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu hizmetten 3 bin 371 Ã§iftÃ§i ailesinin yararlanmasÄ± saÄŸlandÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÃ¶yden mahalleye dÃ¶nen kÄ±rsal alanlara hizmet gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinde aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na Valilik YatÄ±rÄ±m Ä°zleme Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸlatÄ±lan KÄ±rsal AltyapÄ± Destekleme (KIRDES) Projesi kapsamÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Proje kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l belediyelere 300 milyon liralÄ±k altyapÄ± desteÄŸi verildi ve bin 301 mahallede 1 milyon 18 bin 715 kiÅŸiye hizmet sunuldu.

KIRDES kapsamÄ±nda, 566 yol projesi, 4 mahalleye iÃ§me suyu, 5 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 mahalleye 4 sulama projesi, 39 bin 271 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 21 mahalleye 12 sosyal donatÄ± alanÄ± yapÄ±ldÄ±.