KÃ–YDES'le 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ¶ylerin AltyapÄ±sÄ±nÄ±n Desteklenmesi (KÃ–YDES) Projesi ile 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KÃ–YDES Projesi kapsamÄ±nda 2017'de 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki 51 ilde 450 ilÃ§eye YÃ¼ksek Planlama Kurulu (YPK) kararÄ±yla tahsis edilen 900 milyon lira Ã¶denekle 5 bin 31 kilometre asfalt, 297 kilometre beton yol yapÄ±lÄ±rken bin 180 kilometre yol da onarÄ±ldÄ±. KÃ¶y ve mezralarda yaÅŸayan 1 milyon 77 bin 214 kiÈ™iye yol hizmeti verildi.
BakanlÄ±k, iÃ§me suyu yetersiz kÃ¶y ve mezralar iÃ§in de Ã¶denek gÃ¶nderdi. Bu kapsamda toplam bin 810 kÃ¶y ve mezrada iÃ§me suyu kaynaklarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶ylelikle bu yerleÅŸim birimlerinde yaÅŸayan 381 bin 870 aile yeterli iÃ§me suyu imkanÄ±na kavuÅŸturuldu.
KÃ¶y ve mezralarda Ã¶zellikle parke taÅŸÄ± kullanÄ±mÄ±na Ã¶nem verildi. GeÃ§en yÄ±l kÃ¶y ve mezra yol yapÄ±mÄ±nda toplam 2 milyon 201 bin 886 metrekare parke taÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 35 bin 249 metrekÃ¼p taÅŸ duvar, 304 menfez ve 11 kÃ¶prÃ¼ yapÄ±mÄ± tamamlandÄ±.
Proje kapsamÄ±nda, bir gÃ¶let ve 23 yer Ã¼stÃ¼ sulama tesisi tamamlanarak 70 hektar alana hizmet gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu hizmetten 3 bin 371 Ã§iftÃ§i ailesinin yararlanmasÄ± saÄŸlandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÃ¶yden mahalleye dÃ¶nen kÄ±rsal alanlara hizmet gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinde aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na Valilik YatÄ±rÄ±m Ä°zleme Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸlatÄ±lan KÄ±rsal AltyapÄ± Destekleme (KIRDES) Projesi kapsamÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Proje kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l belediyelere 300 milyon liralÄ±k altyapÄ± desteÄŸi verildi ve bin 301 mahallede 1 milyon 18 bin 715 kiÅŸiye hizmet sunuldu.
KIRDES kapsamÄ±nda, 566 yol projesi, 4 mahalleye iÃ§me suyu, 5 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 mahalleye 4 sulama projesi, 39 bin 271 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 21 mahalleye 12 sosyal donatÄ± alanÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Sinop NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali iÃ§in Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ–YDES projesi kapsamÄ±nda 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi
Prof. Dr. ErbaÅŸ, Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerindeki TÃ¼rk toplumuyla buluÅŸtu
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.