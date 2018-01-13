11:42, 13 Ocak 2018 Cumartesi

ISESCO'dan Trump'Ä±n gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik "Ä±rkÃ§Ä±" ifadelerine kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu (ISESCO), ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray'daki bir toplantÄ±da bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menleri eleÅŸtirerek "Ä°ÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden geliyorlar." demesini "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k" olarak nitelendirdi.

Trump'Ä±n, Afrika Ã¼lkelerini ve Afrika asÄ±llÄ± vatandaÅŸlarÄ± hedef alan "Ä±rkÃ§Ä± ifadelerinin" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± antlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, ISESCO'nun bu Ä±rkÃ§Ä± ifadeleri reddetme ve kÄ±nama konusunda tÃ¼m Afrika Ã¼lkeleri ve Afrika asÄ±llÄ± halklarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸu kaydedildi.

Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Trump, dÃ¼n Oval Ofis'te gÃ¶Ã§menlerle ilgili bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bazÄ± gÃ¶Ã§men Ã¼lkelerini "aÄŸÄ±r sÃ¶zlerle" itham etmiÅŸti.

Trump'Ä±n, bazÄ± Latin Amerika ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§menleri kastederek, "Neden bu iÄŸrenÃ§ Ã¼lkelerden insanlarÄ±n buraya gelmesini isteyelim. NorveÃ§'ten daha fazla gÃ¶Ã§men almalÄ±yÄ±z." dediÄŸi belirtilmiÅŸti.