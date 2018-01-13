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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:45, 13 Ocak 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
11:51, 13 Ocak 2018 Cumartesi

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TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda uluslararasÄ± taÅŸÄ±ma anlaÅŸmasÄ±
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda uluslararasÄ± taÅŸÄ±ma anlaÅŸmasÄ±

TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti Podgorica'da 11 AralÄ±k 2009'da imzalanan "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile KaradaÄŸ HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Yolcu ve EÅŸyanÄ±n Karayoluyla UluslararasÄ± TaÅŸÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸma" ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticari ve ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi hedefleniyor.

AnlaÅŸma, Ã§evrenin korunmasÄ±, enerjinin rasyonel kullanÄ±mÄ±, karayolu gÃ¼venliÄŸi ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini de amaÃ§lÄ±yor.

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