GÃ¼ncelleme: 12:28, 13 Ocak 2018 Cumartesi

'SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 7 bin 655 personel ihraÃ§ edildi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â FETÃ–Â ile mÃ¼cadelenin BakanlÄ±k bÃ¼nyesinde hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

7 bin 655 personelin ihraÃ§ edildiÄŸini, ihracÄ±n sonrasÄ±nda gelen itirazlarÄ±n deÄŸerlendirilmesiyle 252 personelin gÃ¶reve iade edildiÄŸini belirten Demircan, 243 personelin de ÅŸu an aÃ§Ä±kta olduÄŸunu bildirdi.

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n merakla beklediÄŸi yÄ±pranma paylarÄ±na iliÅŸkin bir hazÄ±rlÄ±k iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ifade eden Demircan, Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±yla ilgili yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§erisinde, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±pranma payÄ±nÄ±n verilmesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bakan Demircan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n "5 yÄ±llÄ±k hizmetine karÅŸÄ±lÄ±k 1 yÄ±l yÄ±pranma payÄ± verilmesi" sÃ¶zÃ¼nÃ¼n de geride kalmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"TÃœRKÄ°YE UYUÅžTURUCU SALDIRISI ALTINDA"

Madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara da deÄŸinen Demircan, UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele YÃ¼ksek Kurulu uyuÅŸturucuyla ilgili Ã¼st kurula 8 bakan, bir de baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

UyuÅŸturucu konusunun hassas bir konu olduÄŸunu ifade eden Demircan, "TÃ¼rkiye iÃ§in bir tehdit olarak algÄ±lÄ±yorum. TÃ¼rkiye sanki uyuÅŸturucu aÃ§Ä±sÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan, birtakÄ±m gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan hedef seÃ§ilmiÅŸ. TÃ¼rkiye'de uyuÅŸturucunun yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in bir gayret sergileniyor, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ algÄ±lÄ±yoruz. Bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in de bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±yla devlet Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Demircan, bakanlÄ±klarÄ±n gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da uyuÅŸturucu belasÄ±na mÃ¼ptela olan kiÅŸilerin tedavisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"OCAK AYININ SON HAFTASINDA Ä°LK Ã‡ALIÅžMAMIZI YAPACAÄžIZ"

SÃ¶zleÅŸmeli saÄŸlÄ±k personelinin baÅŸarÄ± deÄŸerlendirmesi konusuna da deÄŸinen Bakan Demircan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÃ¶zleÅŸmeli personelde deÄŸerlendirme yapmak zorundayÄ±z. BaÅŸarÄ± deÄŸerlendirmesi bu. Karne belki hoÅŸ dÃ¼ÅŸmÃ¼yor, konuya Ã¶yle bakmayalÄ±m. Performans deÄŸerlendirmesi olarak deÄŸerlendirelim. BaÅŸarÄ±lÄ±yÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zdan ayÄ±rmak gereklidir. Hizmetin kalitesini yÃ¼kseltmek iÃ§in baÅŸarÄ±ya Ã¶dÃ¼l vermek lazÄ±m. BaÅŸarÄ±sÄ±zsa kiÅŸi, belli puanÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸerse o sÃ¶zleÅŸmenin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. BunlarÄ±n kriterlerini belirliyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde sÃ¶zleÅŸmeli personelimizde ve diÄŸer saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zda eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. SanÄ±yorum ocak ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda ilk Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Onlar da bilecekler hangi deÄŸerlendirmelerden geÃ§eceklerini."

Â