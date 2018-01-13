'SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 7 bin 655 personel ihraÃ§ edildi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â FETÃ–Â ile mÃ¼cadelenin BakanlÄ±k bÃ¼nyesinde hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
7 bin 655 personelin ihraÃ§ edildiÄŸini, ihracÄ±n sonrasÄ±nda gelen itirazlarÄ±n deÄŸerlendirilmesiyle 252 personelin gÃ¶reve iade edildiÄŸini belirten Demircan, 243 personelin de ÅŸu an aÃ§Ä±kta olduÄŸunu bildirdi.
SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n merakla beklediÄŸi yÄ±pranma paylarÄ±na iliÅŸkin bir hazÄ±rlÄ±k iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ifade eden Demircan, Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±yla ilgili yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§erisinde, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±pranma payÄ±nÄ±n verilmesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Bakan Demircan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n "5 yÄ±llÄ±k hizmetine karÅŸÄ±lÄ±k 1 yÄ±l yÄ±pranma payÄ± verilmesi" sÃ¶zÃ¼nÃ¼n de geride kalmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara da deÄŸinen Demircan, UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele YÃ¼ksek Kurulu uyuÅŸturucuyla ilgili Ã¼st kurula 8 bakan, bir de baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
UyuÅŸturucu konusunun hassas bir konu olduÄŸunu ifade eden Demircan, "TÃ¼rkiye iÃ§in bir tehdit olarak algÄ±lÄ±yorum. TÃ¼rkiye sanki uyuÅŸturucu aÃ§Ä±sÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan, birtakÄ±m gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan hedef seÃ§ilmiÅŸ. TÃ¼rkiye'de uyuÅŸturucunun yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in bir gayret sergileniyor, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ algÄ±lÄ±yoruz. Bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in de bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±yla devlet Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Demircan, bakanlÄ±klarÄ±n gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da uyuÅŸturucu belasÄ±na mÃ¼ptela olan kiÅŸilerin tedavisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
SÃ¶zleÅŸmeli saÄŸlÄ±k personelinin baÅŸarÄ± deÄŸerlendirmesi konusuna da deÄŸinen Bakan Demircan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SÃ¶zleÅŸmeli personelde deÄŸerlendirme yapmak zorundayÄ±z. BaÅŸarÄ± deÄŸerlendirmesi bu. Karne belki hoÅŸ dÃ¼ÅŸmÃ¼yor, konuya Ã¶yle bakmayalÄ±m. Performans deÄŸerlendirmesi olarak deÄŸerlendirelim. BaÅŸarÄ±lÄ±yÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zdan ayÄ±rmak gereklidir. Hizmetin kalitesini yÃ¼kseltmek iÃ§in baÅŸarÄ±ya Ã¶dÃ¼l vermek lazÄ±m. BaÅŸarÄ±sÄ±zsa kiÅŸi, belli puanÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸerse o sÃ¶zleÅŸmenin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. BunlarÄ±n kriterlerini belirliyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde sÃ¶zleÅŸmeli personelimizde ve diÄŸer saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zda eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. SanÄ±yorum ocak ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda ilk Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Onlar da bilecekler hangi deÄŸerlendirmelerden geÃ§eceklerini."
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Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ–YDES projesi kapsamÄ±nda 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi
Prof. Dr. ErbaÅŸ, Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerindeki TÃ¼rk toplumuyla buluÅŸtu
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.