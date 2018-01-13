Güncelleme: 12:42, 13 Ocak 2018 Cumartesi

Irak Türkmenlerinden seçimlerde 'ittifak' kararı





Irak Türkmenleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Türkmenleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, "Koalisyona ITC, Milliyetçi Türkmen Hareketi Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi, İslami Türkmen Vefa Hareketi Partisi ve Irak Türkmen İslami Partisi katılacak." dedi. Söz konusu partilerin yanı sıra Bedir Örgütüne bağlı Türkmen adaylar ile bazı bağımsız adayların da koalisyonda yer alacağını belirten Salihi, Türkmenlerin hak ve hukukunu garantiye almak için güçlü bir koalisyonla seçimlere girmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. Irak Bakanlar Kurulu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.