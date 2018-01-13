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GÃ¼ncelleme: 12:56, 13 Ocak 2018 Cumartesi

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Ä°stanbul'daki KudÃ¼s Halk KoÅŸusu yarÄ±n yapÄ±lacak
Ä°stanbul'daki KudÃ¼s Halk KoÅŸusu yarÄ±n yapÄ±lacak

KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–NCÃœ GenÃ§lik ve Spor KulÃ¼bÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kulÃ¼p tarafÄ±ndan organize edilen, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ÃœskÃ¼dar Belediyesi ve Ã–NDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸi'nin katkÄ±larÄ±yla dÃ¼zenlenenÂ KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, "Bayrak Senin Elinde" temasÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â 

TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n katÄ±labileceÄŸi ve herhangi bir kayÄ±t gerektirmeyen koÅŸu, mehteran kÃ¶sÃ¼ne vurulmasÄ±yla baÅŸlayacak ve gÃ¼zergahtaki yol, tek ÅŸerit olarak trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Filistinli genÃ§lerin de iÅŸtirak etmesi beklenen koÅŸuda, katÄ±lÄ±mcÄ±lar alanda kurulan stantlardan TÃ¼rkiye ile Filistin bayraklarÄ± temin edebilecek.

KoÅŸu, saat 10.30'da Ã‡engelkÃ¶y'deki 15 Temmuz Åžehitler Ã‡eÅŸmesi'nden verilecek startÄ±n ardÄ±ndan, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ±'nda sona erecek.

15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde yarÄ±ÅŸmayÄ± tamamlayan ve dereceye girenlere kupa, 10 bin katÄ±lÄ±mcÄ±ya da KudÃ¼s KoÅŸusu HatÄ±ra MadalyasÄ± takdim edilecek.

HatÄ±ra madalyalarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki numaralara gÃ¶re yapÄ±lacak Ã§ekiliÅŸle, 10 kiÅŸiye KudÃ¼s ziyareti hediye edilecek.

Programda, sanatÃ§Ä± Ã–mer KaraoÄŸlu da KudÃ¼s eserinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ezgilerini seslendirecek.Â 



Ä°lgili Konular KudÃ¼s Halk KoÅŸusu Ä°stanbul KudÃ¼s iÃ§in koÅŸacak KudÃ¼s
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