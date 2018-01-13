CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Afrin'e operasyon sinyali

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n, tarihinin her dÃ¶neminde cesaret abidesi kahramanlar Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ bir ÅŸehir olduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, bunun son Ã¶rneÄŸinin de yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce terÃ¶ristleri tabancasÄ±ndaki son kurÅŸuna kadar Ã§arpÄ±ÅŸarak durduran ve ardÄ±ndan ÅŸehit olan Fethi Sekin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ErdoÄŸan, ÅŸehit polis Fethi Sekin ÅŸahsÄ±nda tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi ve salonda bulunanlardan ÅŸehitler iÃ§in Fatiha suresi okumasÄ±nÄ± istedi.Â
Sekin'in, Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini her izlediÄŸinde dilinin ucuna ÅŸair HÃ¼seyin Nihal AtsÄ±z'Ä±n, "KahramanlarÄ±n Ã–lÃ¼mÃ¼" ismindeki ÅŸiirinden, "Ä°nsan bÃ¼yÃ¼r beÅŸikte mezarda yatmak iÃ§in. Ve kahramanlar can verir yurdu yaÅŸatmak iÃ§in." dizelerinin geldiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, Fethi Sekin'in tÄ±pkÄ± 15 Temmuz ÅŸehitleri gibi yurdu yaÅŸatmak iÃ§in can veren kahramanlardan birisi olarak milletin ve Ã¼lkenin tarihine ismini yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin 1984'ten bu yana kesintisiz ÅŸekilde terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten bir Ã¼lke olduÄŸuna iÅŸaret etti.
DÃ¼nyanÄ±n en eli kanlÄ±, vahÅŸi, ahlaksÄ±z bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden birisi olan PKK'nÄ±n, millete musallat oluÅŸunun Ã¼zerinden 34 yÄ±l geÃ§tiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Asker, polis, gÃ¼venlik korucusu, jandarma, kamu gÃ¶revlileri vatandaÅŸ olarak on binlerce kardeÅŸimizi terÃ¶re kurban verdik." dedi.
ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n dÃ¼n Yemen'e ve coÄŸrafyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na evlatlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiklerini belirten ErdoÄŸan, bugÃ¼n de Ã¼lkenin yedi dÃ¼vele verdiÄŸi mÃ¼cadelede en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi aldÄ±klarÄ± illerin baÅŸÄ±nda ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n geldiÄŸini kaydetti.
ErdoÄŸan, "Åžimdi bugÃ¼n burada ElazÄ±ÄŸ'dan rabiamÄ±zÄ± Ã¶yle bir haykÄ±ralÄ±m ki dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼reÄŸi ferahlasÄ±n, dÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n kalbi daralsÄ±n." diyerek, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. TÃ¼rk'Ã¼yle, KÃ¼rt'Ã¼yle, Zaza'sÄ±yla, GakgoÅŸ'uyla, Arap'Ä±yla, Arnavut'uyla, velhasÄ±l 80 milyon tek millet ve bizi bÃ¶lemeyecekler. Ä°ki, tek bayrak. BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n rengi belli, ÅŸehidimizin kanÄ±. Hilal, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ifadesi. YÄ±ldÄ±z, ÅŸehitlerimizin ta kendisi. ÃœÃ§, tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. VatanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶lemeyecekler. Kim ki bÃ¶lmeye teÅŸebbÃ¼s ederse, iÅŸte F-16'larÄ±mÄ±zla, helikopterlerimizle, tanklarÄ±mÄ±zla, toplarÄ±mÄ±zla inlerine gireriz. Gabar'da, TendÃ¼rek'te, Cudi'de, Kato'da girdik mi? Ve yetmedi ta Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceÄŸiz. Herkes haddini bilecek."
Bu millete saldÄ±ranlarÄ±n bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶deyeceÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n da bunun bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devletimiz yok. Yok paralel devletmiÅŸ, yok ÅŸu devletmiÅŸ, bu devletmiÅŸ. Nerede? Pensilvanya'da. Ne iÅŸin var orada? Hadi sÄ±kÄ±yorsa gel, buraya gel. Arkana Amerika'yÄ± almak suretiyle, Pensilvanya'da sana kazandÄ±racaÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Amerika da seni bir yere kadar taÅŸÄ±r, Feto bunu bilesin. Ondan sonra Amerika da seni kapÄ±ya koyacak, o zaman da kaÃ§acak delik arayacaksÄ±n. Sen kaÃ§acaksÄ±n, biz de seni kovalayacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸte bu coÅŸku, iÅŸte bu azim, iÅŸte bu kararlÄ±lÄ±k bizlerde olduÄŸu sÃ¼rece evelallah bu Ã¼lkenin, milletin sÄ±rtÄ±nÄ± kimse yere getiremeyecektir."
ErdoÄŸan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de eylem yapamaz hale getirince bu defa gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca bir terÃ¶r koridoru oluÅŸturma Ã§abasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°dlib operasyonuyla bu koridorun batÄ± kanadÄ±nÄ± Ã§Ã¶kertiyoruz. Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TerÃ¶ristin Ã¼zerine Ã¼niforma giydirince, barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n tepesine de kendi Ã¼lkenizin bayraÄŸÄ±nÄ± dikince hakikatler ortadan kalkmÄ±yor. BÃ¶lgeye getirilen binlerce tÄ±r ve uÃ§ak dolusu silahÄ±n bir kÄ±smÄ± daha ÅŸimdiden karaborsada satÄ±lmaya, bir kÄ±smÄ± da bize karÅŸÄ± kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, "YÄ±lanla yataÄŸa giren neticelerine katlanÄ±r. Amerika kendini kaldÄ±rÄ±p ve kandÄ±rÄ±p yÄ±lan Ã§ukuruna atmakta bu kadar Ä±srarcÄ±ysa kendisi bilir. Biz, kendi baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakarÄ±z. Bir araya toplayÄ±p ordu kurduklarÄ±nÄ± sandÄ±klarÄ± Ã§apulcularÄ± Allahâ€™Ä±n izniyle, bir haftayÄ± bulmaz, nasÄ±l darmadaÄŸÄ±n edeceÄŸimizi gÃ¶recekler." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DÃ¼n Cerablusâ€™tan El Babâ€™a kadar olan hatta 3 bin DEAÅžâ€™lÄ±yÄ± imha etmiÅŸtik. YarÄ±n gerekiyorsa 3 bin terÃ¶risti daha buralarda imha ederiz. Ã–yle veya bÃ¶yle, biz bu fitne Ã§ukurunu kapatmakta kararlÄ±yÄ±z."
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Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Sinop NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali iÃ§in Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ–YDES projesi kapsamÄ±nda 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi
Prof. Dr. ErbaÅŸ, Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerindeki TÃ¼rk toplumuyla buluÅŸtu
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.