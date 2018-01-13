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19:44, 13 Ocak 2018 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 14:42, 13 Ocak 2018 Cumartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Afrin'e operasyon sinyali
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Afrin'e operasyon sinyali

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n, tarihinin her dÃ¶neminde cesaret abidesi kahramanlar Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ bir ÅŸehir olduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, bunun son Ã¶rneÄŸinin de yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce terÃ¶ristleri tabancasÄ±ndaki son kurÅŸuna kadar Ã§arpÄ±ÅŸarak durduran ve ardÄ±ndan ÅŸehit olan Fethi Sekin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, ÅŸehit polis Fethi Sekin ÅŸahsÄ±nda tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi ve salonda bulunanlardan ÅŸehitler iÃ§in Fatiha suresi okumasÄ±nÄ± istedi.Â 

Sekin'in, Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini her izlediÄŸinde dilinin ucuna ÅŸair HÃ¼seyin Nihal AtsÄ±z'Ä±n, "KahramanlarÄ±n Ã–lÃ¼mÃ¼" ismindeki ÅŸiirinden, "Ä°nsan bÃ¼yÃ¼r beÅŸikte mezarda yatmak iÃ§in. Ve kahramanlar can verir yurdu yaÅŸatmak iÃ§in." dizelerinin geldiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, Fethi Sekin'in tÄ±pkÄ± 15 Temmuz ÅŸehitleri gibi yurdu yaÅŸatmak iÃ§in can veren kahramanlardan birisi olarak milletin ve Ã¼lkenin tarihine ismini yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

'DÃœNYANIN EN ELÄ° KANLI, AHLAKSIZ TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°SÄ° PKK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin 1984'ten bu yana kesintisiz ÅŸekilde terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten bir Ã¼lke olduÄŸuna iÅŸaret etti.

DÃ¼nyanÄ±n en eli kanlÄ±, vahÅŸi, ahlaksÄ±z bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden birisi olan PKK'nÄ±n, millete musallat oluÅŸunun Ã¼zerinden 34 yÄ±l geÃ§tiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Asker, polis, gÃ¼venlik korucusu, jandarma, kamu gÃ¶revlileri vatandaÅŸ olarak on binlerce kardeÅŸimizi terÃ¶re kurban verdik." dedi.

'KANDÄ°L'E KADAR GÄ°TTÄ°K, YETMEYECEK DAHA DA GÄ°DECEÄžÄ°Z'

ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n dÃ¼n Yemen'e ve coÄŸrafyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na evlatlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiklerini belirten ErdoÄŸan, bugÃ¼n de Ã¼lkenin yedi dÃ¼vele verdiÄŸi mÃ¼cadelede en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi aldÄ±klarÄ± illerin baÅŸÄ±nda ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n geldiÄŸini kaydetti.

ErdoÄŸan, "Åžimdi bugÃ¼n burada ElazÄ±ÄŸ'dan rabiamÄ±zÄ± Ã¶yle bir haykÄ±ralÄ±m ki dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼reÄŸi ferahlasÄ±n, dÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n kalbi daralsÄ±n." diyerek, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. TÃ¼rk'Ã¼yle, KÃ¼rt'Ã¼yle, Zaza'sÄ±yla, GakgoÅŸ'uyla, Arap'Ä±yla, Arnavut'uyla, velhasÄ±l 80 milyon tek millet ve bizi bÃ¶lemeyecekler. Ä°ki, tek bayrak. BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n rengi belli, ÅŸehidimizin kanÄ±. Hilal, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ifadesi. YÄ±ldÄ±z, ÅŸehitlerimizin ta kendisi. ÃœÃ§, tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. VatanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶lemeyecekler. Kim ki bÃ¶lmeye teÅŸebbÃ¼s ederse, iÅŸte F-16'larÄ±mÄ±zla, helikopterlerimizle, tanklarÄ±mÄ±zla, toplarÄ±mÄ±zla inlerine gireriz. Gabar'da, TendÃ¼rek'te, Cudi'de, Kato'da girdik mi? Ve yetmedi ta Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceÄŸiz. Herkes haddini bilecek."

Bu millete saldÄ±ranlarÄ±n bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶deyeceÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n da bunun bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

'SEN KAÃ‡ACAKSIN, BÄ°Z DE SENÄ° KOVALAYACAÄžIZ'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devletimiz yok. Yok paralel devletmiÅŸ, yok ÅŸu devletmiÅŸ, bu devletmiÅŸ. Nerede? Pensilvanya'da. Ne iÅŸin var orada? Hadi sÄ±kÄ±yorsa gel, buraya gel. Arkana Amerika'yÄ± almak suretiyle, Pensilvanya'da sana kazandÄ±racaÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Amerika da seni bir yere kadar taÅŸÄ±r, Feto bunu bilesin. Ondan sonra Amerika da seni kapÄ±ya koyacak, o zaman da kaÃ§acak delik arayacaksÄ±n. Sen kaÃ§acaksÄ±n, biz de seni kovalayacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸte bu coÅŸku, iÅŸte bu azim, iÅŸte bu kararlÄ±lÄ±k bizlerde olduÄŸu sÃ¼rece evelallah bu Ã¼lkenin, milletin sÄ±rtÄ±nÄ± kimse yere getiremeyecektir."

'Ä°DLÄ°B OPERASYONUYLA BU KORÄ°DORUN BATI KANADINI Ã‡Ã–KERTÄ°YORUZ'

ErdoÄŸan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de eylem yapamaz hale getirince bu defa gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca bir terÃ¶r koridoru oluÅŸturma Ã§abasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°dlib operasyonuyla bu koridorun batÄ± kanadÄ±nÄ± Ã§Ã¶kertiyoruz. Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.Â 

'TEPESÄ°NE KENDÄ° ÃœLKENÄ°ZÄ°N BAYRAÄžINI DÄ°KÄ°NCE HAKÄ°KATLER ORTADAN KALKMIYOR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TerÃ¶ristin Ã¼zerine Ã¼niforma giydirince, barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n tepesine de kendi Ã¼lkenizin bayraÄŸÄ±nÄ± dikince hakikatler ortadan kalkmÄ±yor. BÃ¶lgeye getirilen binlerce tÄ±r ve uÃ§ak dolusu silahÄ±n bir kÄ±smÄ± daha ÅŸimdiden karaborsada satÄ±lmaya, bir kÄ±smÄ± da bize karÅŸÄ± kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±." diye konuÅŸtu.

'BÄ°R HAFTAYI BULMAZ NASIL DARMADAÄžIN EDECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° GÃ–RECEKLER'

ErdoÄŸan, "YÄ±lanla yataÄŸa giren neticelerine katlanÄ±r. Amerika kendini kaldÄ±rÄ±p ve kandÄ±rÄ±p yÄ±lan Ã§ukuruna atmakta bu kadar Ä±srarcÄ±ysa kendisi bilir. Biz, kendi baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakarÄ±z. Bir araya toplayÄ±p ordu kurduklarÄ±nÄ± sandÄ±klarÄ± Ã§apulcularÄ± Allahâ€™Ä±n izniyle, bir haftayÄ± bulmaz, nasÄ±l darmadaÄŸÄ±n edeceÄŸimizi gÃ¶recekler." ifadelerini kullandÄ±.

'BÄ°Z BU FÄ°TNE Ã‡UKURUNU KAPATMAKTA KARARLIYIZ'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÃ¼n Cerablusâ€™tan El Babâ€™a kadar olan hatta 3 bin DEAÅžâ€™lÄ±yÄ± imha etmiÅŸtik. YarÄ±n gerekiyorsa 3 bin terÃ¶risti daha buralarda imha ederiz. Ã–yle veya bÃ¶yle, biz bu fitne Ã§ukurunu kapatmakta kararlÄ±yÄ±z."

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