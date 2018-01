CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Afrin'e operasyon sinyali

Güncelleme: 14:42, 13 Ocak 2018 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Elazığ'ın, tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun son örneğinin de yaklaşık bir yıl önce teröristleri tabancasındaki son kurşuna kadar çarpışarak durduran ve ardından şehit olan Fethi Sekin olduğunu söyledi.

Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin şahsında tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve salonda bulunanlardan şehitler için Fatiha suresi okumasını istedi.

Sekin'in, İzmir Adliyesi önündeki çatışmasının görüntülerini her izlediğinde dilinin ucuna şair Hüseyin Nihal Atsız'ın, "Kahramanların Ölümü" ismindeki şiirinden, "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için." dizelerinin geldiğini aktaran Erdoğan, Fethi Sekin'in tıpkı 15 Temmuz şehitleri gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan birisi olarak milletin ve ülkenin tarihine ismini yazdırdığının altını çizdi.

'DÜNYANIN EN ELİ KANLI, AHLAKSIZ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN BİRİSİ PKK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1984'ten bu yana kesintisiz şekilde terörle mücadele yürüten bir ülke olduğuna işaret etti.

Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız bu terör örgütlerinden birisi olan PKK'nın, millete musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçtiğini belirten Erdoğan, "Asker, polis, güvenlik korucusu, jandarma, kamu görevlileri vatandaş olarak on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik." dedi.

'KANDİL'E KADAR GİTTİK, YETMEYECEK DAHA DA GİDECEĞİZ'

Elazığlıların dün Yemen'e ve coğrafyanın dört bir yanına evlatlarını gönderdiklerini belirten Erdoğan, bugün de ülkenin yedi düvele verdiği mücadelede en büyük desteği aldıkları illerin başında Elazığlıların geldiğini kaydetti.

Erdoğan, "Şimdi bugün burada Elazığ'dan rabiamızı öyle bir haykıralım ki dostlarımızın yüreği ferahlasın, düşmanlarımızın kalbi daralsın." diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Gakgoş'uyla, Arap'ıyla, Arnavut'uyla, velhasıl 80 milyon tek millet ve bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi belli, şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki bölmeye teşebbüs ederse, işte F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla inlerine gireriz. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Kato'da girdik mi? Ve yetmedi ta Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek."

Bu millete saldıranların bunun bedelini ağır ödeyeceğine işaret eden Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

'SEN KAÇACAKSIN, BİZ DE SENİ KOVALAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. Nerede? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel. Arkana Amerika'yı almak suretiyle, Pensilvanya'da sana kazandıracağı bir şey yok. Amerika da seni bir yere kadar taşır, Feto bunu bilesin. Ondan sonra Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız. İşte bu coşku, işte bu azim, işte bu kararlılık bizlerde olduğu sürece evelallah bu ülkenin, milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir."

'İDLİB OPERASYONUYLA BU KORİDORUN BATI KANADINI ÇÖKERTİYORUZ'

Erdoğan, terör örgütünü Türkiye'de eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." dedi.

'TEPESİNE KENDİ ÜLKENİZİN BAYRAĞINI DİKİNCE HAKİKATLER ORTADAN KALKMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

'BİR HAFTAYI BULMAZ NASIL DARMADAĞIN EDECEĞİMİZİ GÖRECEKLER'

Erdoğan, "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler." ifadelerini kullandı.

'BİZ BU FİTNE ÇUKURUNU KAPATMAKTA KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Dün Cerablus’tan El Bab’a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ’lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız."